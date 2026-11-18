Entre l’enfer et le ciel

Ionut Caragea crée ici un voyage métaphysique à travers le temps et le sens. De son Horloger sans mains, la traduction française est de lui-même. Et son éditrice Amalia Achard défend et illustre un vrai poète qui honore son pays (la Roumanie) et la littérature européenne. Sa poésie de mémoire et d’engagement met en évidence la grande question de l’être au monde et de son énergie dans un travail de profondeur qui va au cœur de la langue pour la porter à la limite du possible.



Antipodiste de l’esprit de finesse et de la géométrie, il tisse l’émotion au plus haut et au plus juste par ses inspirations, ses élans pathétiques, son engagement jusque dans le profondeurs de divers abymes.

Entre fusion volcanique et glaciations polaires afin de secouer les somnolentes immensités originaire, Caragea reste à la recherche de l’absolu, entre mentalisation et sensualité, de la Terre ou du ciel qu’importe. Maître en l’amour charnel, il jubile et de manière particulière d’une dimension métaphysique de l’être.

jean-paul gavard-perret

Ionut Caragea, L’horloger sans mains, Editions Constellations, 2026, 224 p. – 25,00 €.