Chats marrants

La photographie, selon des couleurs volontairement feel-good, offre ici un véritable soulagement face au monde du noir et blanc. Souvent dénigrée et pas toujours prise au sérieux, la photographie couleur a néanmoins permis aux artistes de sortir leurs palettes et de « peindre ». Beaucoup se sont libérés du statut documentaire du médium pour explorer les racines communes de l’image et de l’imaginaire, flirtant avec les mondes du surréalisme et de la pop.



Le célèbre artiste italien Maurizio Cattelan et le commissaire Sam Stourdzé offrent une relecture de l’histoire de la photographie couleur à travers le XXe siècle jusqu’au XXIe. Et ce, à travers les œuvres de plus de 19 artistes qui emportent à travers des mondes vibrants et acidulés.

Le jaune ensoleillé, le bleu azur, le rouge vif, l’orange bouillonnant et bien plus sont tirés des objectifs des plus grands noms de la photographie couleur d’artistes photographes majeurs dont Harold Edgerton, Erwin Blumenfeld, Walter Chandoha, William Wegman, Hiro, Guy Bourdin, Miles Aldridge, Pierre et Gilles, Sandy Skoglund, Martin Parr. Le tout en sorte d’hommage induit à le célèbre revue « Toiletpaper » des deux protagonistes du livre.

jean-paul gavard-perret

Maurizio Cattelan & Sam Stourdzé, Chromotherapia, Damiani, 2026, 208 p. – 55,00 €.