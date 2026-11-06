Contre Platon

Philosophe féministe italienne, Adriana Cavarero fut parmi les fondatrices de la communauté philosophique Diotima. Spécialiste de Platon et de Hannah Arendt, son œuvre articule la philosophie politique et le féminisme.

Malgré Platon frappe par la liberté de style et l’originalité de la méthode de son auteure où elle analyse les figures de femmes de la culture grecque ancienne, de Homère à Platon. Ou plutôt, elle les « vole » selon elle, en les assumant de manière irrévérencieuse dans ses interprétations.



Pénélope, Déméter, la servante de Thrace et Diotime prennent une autre signification que celle attribuée par la tradition patriarcale, l’histoire de la philosophie occidentale.

Adriana Cavarero ouvre de la sorte une contre-histoire féministe de l’Antiquité et aborde, dans un mélange étonnant d’exigence et de légèreté pour examiner le corps, la naissance, la mort, le pouvoir, la place des femmes dans les savoirs masculins.



La philosophie classique est ici entremêlée avec la réflexion politique et la théorie féministe, ainsi qu’avec la littérature, la musique et l’art. Le résultat est une confrontation profonde, à la fois ironique et irrévérencieuse entre autres avec le père de la philosophie occidentale.

jean-paul gavard-perret

Adriana Cavarero, Malgré Platon – Figures de femmes dans la philosophie antique, traduction de l’italien et postface de Marie Kondrat & Matilde Manara, Nous éditions, 2026, 208 p. – 22,00€.