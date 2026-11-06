Qui n’a pas rêvé d’être enquêteur…

Roy Peterson, un célèbre romancier, est mort en pleine réception. Il a été poignardé alors qu’il était entouré par six personnes. Elles pensaient qu’il dormait dans son fauteuil près de la cheminée. C’est la police, prévenue par une lettre anonyme, qui découvre le crime et retrouve l’arme sous son siège. Ce meurtre, apparemment impossible, sème la terreur dans Londres. La maison où s’est déroulé le meurtre a une étrange réputation. D’après le voisinage, elle est fréquentée par des gens bizarres.

C’est l’inspecteur Harold Jensen de Scotland yard qui adresse au lecteur le dossier complet demandant son aide car son enquête est au point mort. Ce dossier se constitue de photographies (dessins, schémas), du compte-rendu détaillé du sergent Reginald Wilkins qui a constaté le crime, des premiers témoignages, des plans de la maison, du quartier…

Or, vous découvrez que ces sept personnes, aux secrets inavouables, avaient reçu des lettres anonymes les convoquant dans cette demeure. L’une d’elles, le romancier venu des USA, y est mort. Et, très vite, une autre personne liée à l’affaire décède.

Vous êtes le détective, c’est à vous de résoudre l’énigme…

Les Éditions 10/18 mettent entre les mains des lecteurs, non un roman, mais un dossier d’enquête complet avec les déclarations de témoins, de suspects, des plans et dessins en liens avec les drames… Le lecteur possède tous les éléments pour trouver la solution, identifier le ou les coupables. La présentation est très travaillée permettant d’arriver à la vérité.

Pour ceux qui, comme les inspecteurs de Scotland Yard baisseraient les bras, la solution est donnée en fin de volume, mais la découverte de celle-ci demande un petit effort.

Cet ouvrage est organisé de façon très engageante pour se prendre vite au jeu et amène à s’investir complétement dans ce rôle.

serge perraud

Maureen Johnson & Jay Cooper, Meurtre au 19, Tootley Row (You are the Detective : The Creeping Hand Murder) traduit de l’anglais (États-Unis) par Marilou Pierrat, Éditions 10/18, coll. Polar, octobre 2026, 152 p. – 19,90 €.