Gilles Berquet, Le fétiche, la poupée, le masque, & la grimace – Je paradigme de Molinier (exposition)

As sises

L’exposition de Berquet permet de prendre la mesure d’un cosmos intérieur où la femme trouve redécouvre une existence baroque et libératrice. Le monde visible s’impose comme un impossible soudain palpable et de manière bien plus forte que sous la forme d’une fantasmagorie illusoire.

Chaque photo cadre et décadre le réel. Ce n’est plus un mirage qui est donné à contempler mais des corps moins imaginaires qu’ils n’y paraissent. La femme y règne, exfoliée en partie de ses attributs affriolants. Elle revêt d’autres pelisses animales, d’autres habits ou prothèses d’une somptuosité précieuse faite de minutie et d’élégance qui la dérobe à la bête dont l’homme voulut longtemps la croire issue.



En cernant ses figures, en leur donnant des contours parfaits et ambitieux, Berquet introduit le leurre dans le leurre. Si bien que les mâchoires des regardeurs ne peuvent plus tomber dans leur décolleté. Ils pénètrent néanmoins – parce que la photographie y invite- en un étrange séjour terrestre où les silhouettes viennent tarabuster l’inconscient sous forme de centaures féminins.

Gilles Berquet noie donc la logique des femmes dans le génie de ces lieux pour une évanescente épiphanique et perverse. Ce qui habituellement n’est que matière et manière d’érotisme fait signe autrement et appelle sur le voyeur une autre sollicitation du fantasme.



Il n’est pas alors jusqu’au cosmos, parce qu’il est inscrit sous le sceau du féminin, de devenir une plénitude ouverte et sans confins. Le mâle ne peut plus se « terrer » dans les images érotiques et se complaire en leurs abîmes. Ce qui ne l’empêche pas de se croire acteur possible d’une extase troublante qui décourage les mots et réveille les morts.

jean-paul gavard-perret

Gilles Berquet, Le fétiche, la poupée, le masque, & la grimace – Je paradigme de Molinier, Arsenic Galerie, Paris, novembre-décembre 2026.