Ruy Blas (Victor Hugo / Julie Duclos)

Son altesse le valet justicier

Le propos est dynamique, les êtres se jettent leurs mots comme s’ils se battaient avec. Pour Don Salluste, il s’agit de discrédit, de vengeance ; c’est au service de son ambition qu’il utilise Ruy Blas, en qui il voit le moyen d’approcher la Reine, de la séduire, puis de la flétrir. Victor Hugo compose une vaste fresque d’amour, de révolte et de noblesse, dont chaque acte met en valeur un des protagonistes, pour célébrer l’ascension sociale improbable du valet prêt à servir la justice.

Le texte est nourri de répliques vives et de belles envolées lyriques. Mais l’argument est trop dépendant, comme dans Hernani, du respect d’un pacte d’honneur qui conduit à renverser la situation à terme.

Le décor est épuré ; les grandes travées du palais deviennent des lignes verticales qui diffractent la lumière, dont les jeux accompagnent le développement de l’action. La mise en scène conjoint solennité et dérision. La célèbre plaidoirie de l’acte III est augmentée du non moins notoire discours de l’auteur à la chambre des députés, qui appelle à la création des Etats Unis d’Europe. Julie Duclos tente ainsi une lecture politique contemporaine de la pièce. Il s’agit aussi toujours d’aimer, comme si on ne savait rien faire d’autre. Mais allez savoir ce qu’on aime. Ruy Blas a cette foi, qui le porte, jusqu’à sa chute, qui emporte ses élans ses espoirs. On assiste à une représentation soignée, procédant d’un travail rigoureux – dans lequel Stéphane Varupenne campe bien son personnage – et qui offre un spectacle ample et nourri.

christophe giolito

Ruy Blas

de Victor Hugo

mise en scène Julie Duclos

Avec la troupe de la Comédie-Française : Thierry Hancisse, Sylvia Bergé, Alain Lenglet, Laurent Stocker, Serge Bagdassarian, Bakary Sangaré, Gilles David, Stéphane Varupenne, Sébastien Pouderoux, Danièle Lebrun, Noam Morgenstern, Yoann Gasiorowski, Sefa Yeboah, Jordan Rezgui, Morgane Real, Charlie Fabert, Myrthe Vermeulen

Et avec : Catherine Andréa, Philippe Bertrand, Catherine Pepinster, Marta Zollet.

Scénographie Matthieu Sampeur ; costumes Caroline Tavernier ; lumière Dominique Bruguière; son Samuel Chabert ; assistanat à la mise en scène Laurence Kélépikis ; assistanat à la lumière Enzo Cescatti.

Comédie Française, Salle Richelieu, Place Colette, 75001 Paris

Du 15 octobre 2026 au 27 janvier 2027 en alternance, à 20 h 30 ou 14 h

Durée : 2 h 45 avec entracte 01 44 58 15 15

https://www.comedie-francaise.fr/2026-2027/ruy-blas

Le 3 décembre, diffusion en direct dans plus de 200 salles de cinéma