P.P. Pasolini, Pasolini Art Visual Territorio

Pasolini entre cinéma, théâtre et musique

Le cinéma, le théâtre, la musique et les paroles de Pasolini reviennent ici pour redécouvrir sa pertinence cinquante et un ans après sa mort. Rome le célèbre en réunissant metteurs en scène, acteurs, musiciens, critiques et chercheurs pour explorer les multiples dimensions de l’œuvre de son œuvre.

Chaque journée s’ouvre avec des extraits de films, vidéos, courts-métrages et interviews sélectionnés et montés par Michele Tantillo. Susy Sergiacomo donne la masterclass « Pasolini, manifeste pour le nouveau théâtre : le théâtre des mots ». Le documentaire « Un intellectuel de la banlieue » d’Enzo De Camillis ouvre une autre journée qui est suivie parle court-métrage de Michele Tantillo « Silvio Parrello – E pecetto, l’ultimo Ragazzo di vita » .



L’auteur et réalisateur Tonino Tosto apporte sur scène « Séquences oubliées (du film de Pierpaolo) », qui récupère les séquences coupées et oubliées ainsi que les personnages laissés en marge des films de Pasolini, à travers les événements d’une compagnie de répétitions dirigée par un réalisateur bizarre.

Marcello Teodonio donne la masterclass « Pasolini et le dialecte » suivi de « Pasolini et Rome », une représentation théâtrale et musicale qui retrace les vingt-cinq années de l’auteur à Rome, de 1950 à 1975. Écrits, vers, films et chansons du quatuor vocal Baraonna accompagnent l’histoire des transformations italiennes, de la période d’après-guerre au boom économique, de 1968 jusqu’à la dernière nuit à l’ « Idroscalo ».



La projection du Décaméron est suivie de « La parola che resta », un spectacle théâtral et musical de Nando Citarella et La Paranza. Entre instruments et traditions populaires, la performance retrace le lien entre Pasolini et la culture musicale de la Campanie, avec la participation de Tonino Tosto dans le rôle du poète.

Toutes ces performances entremêlent mémoire cinématographique, invention théâtrale et réflexion sur l’humanité grâce au fantôme toujours vivant de Pasolini.

jean-paul gavard-perret

P.P. Pasolini, Pasolini Art Visual Territorio, Théâtre Porta Portese, du 26 octobre au 11 novembre 2026.