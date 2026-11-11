A toute vapeur

Tout commença dans les Dolomites, lorsqu’à l’âge de cinq ans, Pietro Pietromarchi vit surgir « une bête écumante qui hurle à travers les sapins » et aperçut le conducteur de ce bruyant attelage qui le saluaite Quatre ans plus tard, armé de l’Instamatic Kodak que ses parents viennent de lui offrir, il retourne sur les lieux pour retrouver et immortaliser sur pellicule cette vision qui l’a fortement impressionné.



Le photographe italien poursuit le projet Steam Power sur les derniers trains à vapeur en fonction dans le monde. Nous retrouvons des Titans d’un autre âge pris au Pakistan et en Bosnie-Herzégovine. Fidèle à l’argentique, au noir et blanc, et au format carré, cette nouvelle série marque une évolution notable. La fascination pour les monstres de fer fait davantage place à un regard humaniste, attentif aux personnels ferroviaires et aux derniers voyageurs d’un monde révolu.

Par les trains à vapeur qui sillonnent toujours le pays, explique-t-il, : « J’ai pris conscience de leur disparition imminente et j’ai consacré tout mon temps libre à les photographier »,



En 2021, il publie Steam Power (Éd. Lienart), une monographie riche d’une centaine de photographies prises dans huit pays, entre 2014 et 2019. Les nouvelles séries qu’il dévoile pour la première fois à la galerie Minsky s’inscrivent dans le même projet, à la confluence de la photographie d’art et du documentaire :

Pietro Pietromarchi ne s’attache pas seulement à sublimer les machines, il trace aussi le portrait de ce peuple de la vapeur qui semble vouloir retarder l’échéance de l’effacement par images poignantes où le temps n’est pas juste suspendu, mais d’où se dégagent le désir tout en le retenant.

jean-paul gavard-perret

Pietro Pietromarchi, Steam Power, exposition et livre, Galerie Minsky, 12 – 28 novembre 2026, Paris.