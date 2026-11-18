On me dit folle aux poumons chauds dont la mâchoire et la tanière sont tannées de l’anaconda. Il trouve là un anneau ou bracelet comme pout tous mes avortons d’ivoire. Collés sur moi et ma litière, ils finissent par s’abreuver à mes mamelles de mon lait au parfum de noisette.

Ensevelis dans leur lointain souvenir de mère, je donne du grain à moudre à leur moulin de prière. Tout est long, tout est bref au nœud de nos contraires Fiers et cœur battant sous la couette, finalement, de mon psaume d’hôtesse aux vers mourant, ils sortent les pieds devant.

jean-paul gavard-perret

Photo : Ed Alcock