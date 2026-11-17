Explorations

Cette première monographie consacrée à Alfredo Aceto offre un aperçu complet d’une œuvre aux multiples facettes (sculpture, installation, vidéo, photographie, dessin). Le livre est précédé d’une introduction de Julien Fronsacq, conservateur en chef du MAMCO, un long entretien entre le conservateur milanais Milovan Farronato et l’artiste au sujet de sa vie, de sa vocation, de son œuvre.

Alfredo Aceto, né à Turin, embrasse tout à la fois la peinture, la sculpture, le dessin et le son. Dans sa pratique, il questionne les notions de temps, de son propre passé et de mythologie personnelle. Son travail est également marqué par les différentes personnalités qu’il a rencontrées et mêlées à ses projets, entre autres Sophie Calle – pour qui il a nourri une profonde obsession jusqu’à tatouer sa signature sur le bras, devenant ainsi part de l’œuvre de Calle.



L’artiste crée des liens entre la réalité et l’imaginaire, la fiction et l’autobiographie, le fantasme et certaines obsessions spécifiques Pour lui, l’œuvre d’art n’est jamais la synthèse visuelle d’un récit, mais plutôt le résultat virtuose d’une digression progressive qui donne naissance à une forme à la fois indépendante et ambiguë.

Il est ainsi habile à créer des œuvres à la fois mystérieuses et séduisantes, insaisissables et saisissantes, jouant tantôt sur leur utilité potentielle, tantôt sur leur excentricité extrême,



Un tel créateur produit un univers qu’il faut déchiffrer pour comprendre la manière dont les récits personnels et collectifs s’entremêlent. Inspiré par la sociologie, l’histoire de l’art et les études de genre, son travail explore l’identité, l’auto-représentation, la sexualité en tant qu’acte de résistance, le langage, le corps et ses absences, les traumatismes et les empreintes émotionnelles.

jean-paul gavard-perret

Alfredo Aceto, Monographie, JRP éditions, 2026, 80 p.- 25, 00 €.