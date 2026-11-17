De l’Angleterre à l’Égypte…

Jo-Ann Brown, scénariste à succès à Hollywood, se félicite de la grève de ses collègues. Elle peut rentrer en Angleterre pour épouser Lawrence Spenser, dit Lawrie, le pasteur qui a conquis son cœur. Si elle pensait organiser ses épousailles avec Daisy, sa loufoque assistante, elle se trompe car Violette McPherson, sa voisine, décide de tout, y compris de la robe.

C’est en arrivant que Jo apprend l’étrange appel téléphonique reçu par Judith, la sœur aînée de Violette, provenant d’un obscur héritier, un artiste peintre. Elle hésite à en parler à sa sœur car celle-ci a tant souffert. Le regard de Jo brille d’excitation.

L’affaire remonte à l’année 1970, alors que Violette avait dix-huit ans. Gordon Hastings de la branche du Derbyshire s’amourache d’elle. Bien qu’il soit lord, il veut épouser Violette et demande sa main à son père. Mais, comme archéologue, il doit participer à un chantier à proximité du nouveau site d’Abou Simbel. Ils se marieront à son retour. C’est alors qu’il exhume un trésor inestimable et qu’il disparaît.

Violette a voulu se présenter aux parents de Gordon, expliquer leur situation. Elle est rejetée, accusée d’être folle car selon eux, il avait déjà une autre fiancée… imposée par la famille. C’est le drame qui brise la vie des deux sœurs. Jo décide de résoudre cette disparition et son équipe commence par une visite chez ce peintre qui, indirectement, exhume cette affaire.

C’est en terminant la lecture de ce nouveau roman de la série, en prenant connaissance de la note de l’autrice que le ciel tombe sur la tête. Il en est fini de Cosy Christmas Mystery !!! Carine Pitocchi arrête la série, craignant d’écrire le tome de trop. Cependant, elle tempère cette bien mauvaise nouvelle en annonçant qu’elle va proposer une nouvelle série historique et donne rendez-vous à ses lecteurs en 2027 pour aller vivre en… 1928.

Pour ce nouveau volet, l’autrice déploie tout son talent et mobilise des événements festifs, la proximité de Noël, un mariage et la tension d’une enquête sur des faits vieux de cinquante-cinq ans. Mais même les meilleurs plans et les plus belles intentions doivent composer quand une tueuse en série s’évade de l’établissement psychiatrique où elle était internée, que Lawrie disparaît aussi mystérieusement que Gordon sur les rives du lac Nasser. Mais la bande de St Mary Hill n’hésite pas à se confronter à des hiéroglyphes indéchiffrables, des lettres exhumées, un trésor caché et des morts suspectes.

L’intrigue alterne entre comédie de mœurs, énigmes archéologiques et rebondissements au sein d’une atmosphère chaleureuse de fin d’année. C’est aussi le plaisir de retrouver toute la galerie des personnages, chacun apportant sa marque personnelle. L’autrice installe des petites touches qui apportent sentimentalité, humour et mystère avec une pression générée par l’environnement. C’est, par exemple, celle d’Alex et d’Adelia qui veulent pratiquer une première fois.

Avec ses personnages hauts en couleur, le cadre festif débouchant sur des situations difficiles à vivre, le dernier volet de cette série fait mouche et offre un beau moment de lecture plaisir.

serge perraud

Carine Pitocchi, Cosy Christmas Mystery – Disparition sur le lac Nasser, Robert Laffont, coll. La Bête Noire, octobre 2026, 336 p. – 15,90 €.