Les voix de la fiction

Forfêlure-en-graphite naît de la rencontre intime de la poète avec Robert Walser, son Brigand et ses « micro-univers », ses «Microgrammes ». Le texte « s’entortille » selon une promenade initiatique dans « Crayonie-la-Sonore », le propre territoire fantasmatique de la créatrice. Il prend son départ de l’ »Absentin » pour aller vers « Labsence ». L’ensemble s’adresse aux rêveurs de tout âge.

Il mise sur la force délicate des lecteurs pour suivre le fil de la transformation d’une réalité illusoire en un monde imaginaire du Minuscule où le langage de l’autre folie fermentent en poésie avec la nature jusqu’au ravissement.



« Vertigeuse épine » met en scène un personnage rongé par une infinie culpabilité qui, sans s’en rendre compte, se diffracte en plusieurs voix-émanations de lui-même dans un lieu de pénitence envahi par des miettes, tels des éclats de sa vie, qu’il doit ramasser du bout de ses lèvres…

« Ex ponto : à l’autre anamorphique » prend la forme d’une épître d’Ovide à Borges autour de la confusion entre le pronom Il et la formation d’une île, notamment, l’île des anamorphoses.



Cet ensemble est un livre fou. Dire qu’il est singulier (et il l’est) ne suffirait pas. Il fait partie des ovni de la littérature. Il y eut Joëlle de la Casinière avec Son pays où tout est permis, il y a désormais un tel ouvrage « ébouriffé, hirsute, ébouriffant« . Le thème en est simple : la vie, l’amour. Avec leurs rêves, leurs jouissances, leurs désirs, leurs douleurs, leurs attentes leurs épouvantes, leur épuisement (entre autres).

Ici, l’auteure prend pour base (mais de loin) un journal puis dépasse largement ce cadre. Même si c’est bien un « je » des plus intimes qui se dit et selon un altruisme absolu.

jean-paul gavard-perret

Luminitza C. Tigirlas, Forfêlure-en-graphite suivi de Vertigeuse épine et autres dramolets ou fictions pour la voix, 2026, , Les Météores éditions, 2026, 96 p. – 14,00 €.