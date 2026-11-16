Le transatlantique

Organisée par Cecilia Alemani, cette exposition explore la pratique artistique de Costantino Nivola (Orani, Nuoro, 1911 – Long Island, New York, 1988), figure marquante du modernisme transatlantique et interprète infatigable du dialogue entre les arts.

Formé entre la Sardaigne et l’Institut supérieur des industries artistiques de Monza (ISIA), il participa, en 1936, à la 6e Triennale de Giuseppe Pagano, avec la fresque Si costruiscono le città (1935). Arrivé à New York en 1939 en fuyant le fascisme, Nivola put combiner la culture archaïque de la Méditerranée avec l’énergie cosmopolite de la métropole américaine, établissant un pont entre des mondes et des langues apparemment lointains.



Son œuvre oscille entre sculpture, architecture, design et graphisme, et est animée par une profonde conviction : que l’art doit être un fait civil, un outil collectif capable d’habiter l’espace public autant que l’environnement domestique.

Les plus de deux cents œuvres sélectionnées retracent les étapes fondamentales de la vie et de la recherche de l’artiste : de ses premières expériences au bureau graphique Olivetti, aux grandes sculptures anthropomorphes et aux projets d’art public, passant par l’invention révolutionnaire du sablage, une technique de relief sculptural qui, par un moulage de plâtre ou de ciment, était coulée dans un moule de sable humide, Cela permet d’obtenir une œuvre matérielle caractérisée par une grande quantité de textures.



L’exposition se développe en dialogue avec la mise en page créée par Alessandro Floris et est divisée en cinq chapitres d’où émerge le portrait d’un artiste capable de combiner radicalisme de pensée et pragmatisme d’action, transformant béton, sable et métal en un manifeste de l’humanisme moderne. Une invitation à redécouvrir l’art comme une responsabilité partagée, un lien indissoluble entre l’individu, la communauté et l’espace qui l’entoure.

jean-paul gavard-perret

Costantino Nivola, Scolpire il vento, Triennale Milano, Milan du 11 novembre 2026 au 14 février 2027.