L’immuable et l’éphèmère

Avec Spiriti di luce, Françoise Roueff se nourrit de l’intime du quotidien. à partir d’une suite d’objets familiers pour leur offrir un univers poétique et la perspective d’une mise en mémoire, ici sous et par la lumière de l’Italie. La plasticienne traque l’invisible au travers du visible, devine l’implicite avec la conscience que toute image désigne quelque chose de caché, d’oublié, afin de substituer à l’image du réel l’image originelle inaccessible.



Ses formes sont souvent mises en équilibre/déséquilibre dans l’espace. Le tout selon les orientations premières de sa démarche artistique : alléger ce qui devrait être lourd, solidifier le fragile, mettre en tension le réel et son environnement. L’artiste exprime ici la dualité force-fragilité de toute réalité dans la confrontation entre le papier rigidifié et le béton rendu “léger” afin de créer l’illusion.

jean-paul gavard-perret

Françoise Roueff, Spiriti di Luce, dans l’exposition Italia mia, hapelle des Andrettes, Aix en Provence, de novembre 2026 à janvier 2027.