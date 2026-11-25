(File aux men)

Ange aimée, j’offre la ferveur de mes caresses dans mon reste de tendresse. Ceux qui veulent en profiter entrent en mon jardin où leur essor est emporté dans une innocence plénière et dans l’espoir du « firmaman ». Dépenaillée, nue je les confesse, corps transi de plaisir. Me voici reine dépiautée de leurs piteux enfers. De tels gueux s’y enterrent contre la rouille de mes vertèbres et la ténèbre de mes yeux.

Mais sans omettre mes repentirs et leurs regrets. Finalement, tout s’arrange de soi-même même si j’aurais pu tirer un autre numéro, quinzième avant Jésus ou le premier juste après lui. Nostalgique, il aurait compris ce que vaut mon céleste jeu. Son seul recours, c’était de rêver dans ma fleur et d’y revenir en instants extasiés pour disposer un temps de mon éternité.

jean-paul gavard-perret

Photo : Florence Deba