Bain et chimie

Enzo Lucia est artiste photographe, spécialisé dans le collodion humide, qu’il pratique depuis près de dix ans. Il réalise à la main des photographies sur verre et sur métal, avec des chambres grand format, dans son atelier comme avec son studio itinérant en France et à l’étranger.

Son travail se développe autour du portrait, des paysages et des natures mortes. Avec Noir Sang, il réalisa des portraits de personnes tatouées. Memoria Entomologica prolonge cette attention aux sujets par une recherche consacrée aux insectes.



Lui-même collectionneur, il leur consacre une série de photographies sur verre, Chaque spécimen devient le sujet d’un portrait. La photographie invite à s’approcher, à observer une forme, puis à découvrir les détails que l’on aurait pu laisser passer.

Cette série interroge ainsi notre désir de garder une trace du vivant en un tel geste geste d’observation et de conservation.

jean-paul gavard-perret

Enzo Lucia, Memoria Entomologica, Deyrolle, Paris, du 13 novembre 2026 au 7 janvier 2027.