La fabrique de sectes à fric

Lucky Luke se félicite de sa liberté retrouvée après la fin heureuse de sa dernière aventure. Alors qu’il va entonner sa chanson préférée, un homme le stoppe. C’est un adepte de la théorie de Terre plate qui lui avance ses arguments. Mais, il lui indique où il pourra passer la nuit dans un vrai lit, où Jolly Jumper aura une écurie douillette.

Lorsqu’il arrive à Faith, Luke voit le propriétaire de la banque en pleurs parce que son établissement a été dévalisé. Notre cow-boy, immédiatement, veut poursuivre les bandits quand le banquier lui explique que ce sont ses clients qui ont retiré tous leurs avoirs pour en faire don à la paroisse. La population, depuis l’arrivée de Damien Watine, n’en n’a plus que pour la religion.

Soudain, une dame donne l’alerte. Des bandits dévalisent un coffre-fort du révérend bourré de billets.



Désarmés par le cow-boy, ils sont remis au shérif. Watine, alors crie au miracle et fait de Lucky Luke l’envoyé de Dieu. L’engouement pour le cow-boy, qui se défend de toute notoriété, est attisé par le révérend qui voit l’occasion de rentabiliser son entreprise. Commence alors pour Lucky Luke une suite d’aventures où il devient, à son corps défendant, l’objet de cultes tous plus déjantés des uns que les autres…

On peut compter sur l’humour acéré de Jul pour détricoter des fondamentaux sociétaux, pour en montrer les aspects dérisoires. Après les Noirs, les Français, les Allemands, dans ce nouvel album le scénariste s’attaque à un thème bien brûlant, résonnant dans l’actualité : la crédulité et le fanatisme religieux. Et quoi de mieux que les États-Unis pour décor. En effet, l’Ouest a été le refuge pour des religions persécutées, une terre propice à faire éclore des prédicateurs sans scrupules, des prophètes tirant profit de l’aveuglement de populations. Fleurissent dans un terreau favorable Baptistes, Luthériens, Méthodistes, Anglicans, Mormons, Presbytériens, Adventistes, Épiscopaliens, Mennonites, Évangélistes, Pentecôtistes… de belles machines à fric !



Mais, les auteurs mettent en scène, pour nourrir la fiction, des événements, des faits authentiques. Il en est ainsi des invasions de sauterelles venant des Rocheuses. La plus spectaculaire a eu lieu en 1874 dans le Kansas. Les criquets ont dévasté les récoltes, la végétation, se sont introduits dans les habitations pour ronger nourritures, vêtements, boiseries… Ils font état du génocide des Indiens, leur extermination systématique avec différents moyens, utilisant le virus variolique pour les éliminer, profitant de la faiblesse de leurs systèmes immunitaires contre cette nouvelle menace.

Une belle séquence utilise ce que l’on a pu vivre récemment lors du confinement de l’année 2020 contre la covid. Mais avec ces thèmes, les auteurs donnent un album tonique, dynamique où l’humour est omniprésent même pour dénoncer les pires horreurs.

Les planches ont été réalisées par Achdé pour le dessin et par Mel Acryl’ink pour la couleur. Achdé avait été adoubé par Morris lui-même quand il a repris les nouvelles aventures du cow-boy. C’est donc avec un formidable talent qu’il reprend les fondamentaux du personnage. La mise en couleurs ne dénature pas l’ensemble avec la continuité dans l’esprit graphique du créateur.

Un nouvel album remarquable pour ce scénario qui pointe un besoin de populations et qui dénonce les profiteurs de ce désir, mis en images avec talent.

serge perraud

Jul (scénario d’après Morris), Achdé (dessin) & Mel Acryl’ink (couleur), Saint Lucky Luke, Dargaud & Lucky Comics, novembre 2026, 48 p. – 12,95 €.