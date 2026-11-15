L’altière et splendide trilogie poétique de Denis Drummond

Contrairement aux triumvirats, la trilogie poétique de Denis Drummond n’a aucune vocation homicide ni désespérée. On entre dans Écoute s’il pleut sans parapluie et sans bottes en caoutchouc. Le soleil, ici, n’est pas une parenthèse, car Drummond est de ces poètes qui ne sortent de la clandestinité que par la grâce de la confidentialité ; celle-ci ne peut que s’annuler sous l’effet d’un contresens ou d’une pratique de la poésie jumelle de la disposition des ronds de serviette où chaque mot est à sa place sur la chrématistique de la toile cirée.

Il y a des poètes processionnaires, dont les vers, comme les chenilles homonymes, se gondolent et s’étirent avec ce piquant de bestiole sûre de se faire écraser ; des poètes du pas de côté qui trébuchent sur l’asphalte nickel, préférant les aspérités des talus ; des poètes épitaphes qui geignent dès qu’on écrase par inadvertance l’orteil de leurs quatrains ; et, il y a des créateurs comme Drummond, amples, chevaleresques, encyclopédiques, géographes et fluviaux. Ainsi, « le fleuve charrie la plainte / des pirogues remontantes / cicatrice d’eau / refermée sur la rame ».

Drummond ne gruge pas la poésie. Il ne resquille pas pour gagner un mètre dans la queue de ceux qui croient rimer. Il se voue au silence dans la mesure où il ne se résigne pas à un deuil anticipé. Il ne fait « rien d’heureux / que d’aimer (son) ennui ». Son écriture tient de la lumière de chandelier qui ne méprise nullement l’éclat électrique, adjugeant la « mémoire nantie / au compte rond / d’un souvenir d’abat-jour ». C’est si beau que cela convoque l’obscénité splendide et non la sagacité d’un tronc d’arbre mort.

On approche sur du velours des « voyelles faîtières », loin des poésies de naguère et du tralalère. Drummond a « des mains de goélands ». Il y avait les cœurs allant l’amble chez Aragon, auxquels Drummond ajoute les « pas siamois ». La poésie existe quand rien n’est retranché, hormis le tour de taille de la crétinerie. L’esprit n’est pas feutré. Même sur la moquette épaisse, il crisse. Il est sans moufles et sans baffles. Chaque poète a son « couloir singulier » dans lequel vibre sa musique des coulisses et « cette tendresse quelconque » dont l’indifférence aux choses revendique la paraplégie. C’est ainsi que « l’aurore se détache / de ma rive / comme un rêve à fond plat ».

Dans Les commencements graves, Drummond travaille ses textes à l’Opinel. Jamais de côté râpeux chez lui, si bien que l’ajournement demeure une belle promise, puisque plus « rien ne se satisfait ». Le poète peut alors songer « dans l’immensité / à (sa) perte singulière » et au fait mutique et caustique sur cette mer intime où « beugle une pègre ». Drummond joue de la viole et du dessin. C’est le marmitage des silences où l’on « aime ce cimetière / où (l’on est) né ».

Lorsque Drummond remarque une minuscule araignée traversant le mur blanc de son salon, il repère pour elle une Sibérie invraisemblable, là où « la frayeur des cris / est un gel précoce ».

Enfin, dans Écritures humaines, « la joie est aiguë / la peine est grave ». Nous sommes à des milliers de miles de cette « langue de parade » que moquait Remy de Gourmont dans son Esthétique de la langue française, où il constatait que la moraline obligatoire avait fait, dans bien des cas, du français une « langue morte », c’est-à-dire un idiome ravalé au rang de signalétique pour la cantine ou la salle de réunion. Pour paraphraser saint Thomas d’Aquin, le propre du poète est de mettre de l’ordre : la poésie s’apparente à un travail d’adéquation, puisque « la fin ultime de chaque chose est celle que vise son premier auteur ou moteur… la vérité… ». La poésie vous permet de vous garder « de plonger dans le secret d’une nature sans contours, en prétendant comprendre tout ce qu’il y a à comprendre ».

Dans cette perspective, elle ne participe pas à « l’aggravation des ombres ». Elle se présente avec « l’azur autour du cou… comme l’herbe / pour le pommier », même si Drummond se demande si les lettres, les glyphes et les idéogrammes ne sont pas « d’infâmes captifs / peut-être ». Bossuet distinguait trois types de silence : le silence de règle, le silence de prudence dans les conversations et le silence de patience dans les contradictions. Dans sa trilogie, Drummond les met en musique splendidement pour atteindre « la massive nuit » et le léger jour.

Il est décédé le 10 mai 2021. Le même mois que Thoreau et La Bruyère. Il est désormais avec eux dans « l’indéfini des miroirs » et sa poésie avec nous, en pleine lumière dans « un palais sans portes ».

valery molet