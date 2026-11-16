Chaos et douceurs

Dans Still Life, il y a là toujours une alternance entre portraits et photographies d’objets. Cette série fait suite à ces intérieurs de collectionneurs (série des Intérieurs) qui accumulent chez eux des quantités d’objets jusqu’à en être totalement envahis. L’artiste a ensuite constitué elle-même ses propres collections, de grandes vanités en quête d’objets contemporains, sans qualité.

Elle les a composées pour faire des photographies à chaque étape de l’accumulation des objets les uns avec les autres. « La bonne photographie était, en quelque sorte, celle qui précédait l’effondrement de l’ensemble », écrit-elle.



Existe là un contraste entre le classicisme du genre de la nature morte et les objets contemporains. Les compositions sont assez construites, élaborées. Par un effet de contraste, la nature morte en peinture représentait déjà des choses bien réelles : de la viande, des fruits, des fleurs. Ici, tout est ici devenu inutile, faux, réduit à une sorte de simulacre voire, dit-elle, d’« immondices » pour qualifier ces objets puisqu’ils sont hors du monde : ils ont perdu leur valeur d’usage et se trouvent réduits à un état de décoration. Nous le retrouvons dans son travail, où la figure humaine elle-même peut être assimilée à un décor, à un objet.

Il y a eu ainsi une lente progression des sujets qui existaient véritablement vers des sujets de plus en plus virtuels, dont on peut finir par douter de la réalité. Des bodybuilders aux mannequins de vitrine, qui constituaient déjà une première étape vers ces sujets qui se dématérialisent, la réalité devient incertaine non sans l’évolution de la photographie : avec l’apparition du numérique, le choix de la couleur ou du noir et blanc peut désormais se faire a posteriori.



La nature morte est pour Belin, en quelque sorte, un non-sujet, un genre mineur dans la hiérarchie des sujets en peinture et en photographie. La part belle est alors donnée à la représentation elle-même. On pense à l’asperge de Manet, où l’on sent toute la jubilation qu’il a éprouvée à peindre cette asperge, toute la sensualité de la touche. C’est véritablement de la peinture à l’état pur. C’est aussi ce qui s’est passé pour la plasticienne qui joue avec toutes les possibilités d’intervention sur la chromie : « c’est comme si j’avais peint mes photographies », précise-t-elle.

La production d’objets inutiles ne décroît pas : ils continuent d’être produits et de créer un univers complètement parallèle. C’est comme s’ils étaient immortels, que c’étaient eux qui nous détruisaient. Et les questions sous-jacentes à la série n’ont pas disparu dans cette série. Celle-ci parle d’un désordre, ou peut-être d’un nouvel ordre du monde. Fait marquant : Il y a toujours une tête au centre des compositions. « C’est un peu la métaphore d’un cerveau dérangé. Des fragments de corps émergent de ce magma ; la figure humaine devient un objet parmi d’autres », dit Valérie Belin.. Et il y a là une forme de contamination entre l’humain et l’objet.



Still Life possède quelque chose de mystérieux, d’irréductible : ce n’est pas un travail que l’on peut réduire à un message ou à une critique de notre société. Les images ont aussi une vie autonome, une part de mystère qui persiste au-delà de toute forme d’interprétation. C’est très proche de la manière de travailler de l’artiste.

jean-paul gavard-perret

Valérie Belin, Still Life, Paris, Grand Palais, novembre 2026. Et livre.