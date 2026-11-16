Son fruit ramassé dans son herbe est plein de saveurs de la vie. Et je prends cette alchimie comme un passant du matin. Sa chair acide fait le réconfort. Et son « arbre » est porteur de torches, laveur de larmes blanches de son témoin encombrant tandis qu’elle le surveille sous ses cheveux d’argent.

Chaque jour en rougit. Le sexe couteau en sa blessure intime entre au plus profond sous la forêt première. De ce combat singulier, restent un nuage de feu et un sigle mystérieux.

jean-paul gavard-perret

Photo : Gianni Giraudi