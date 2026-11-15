Quand l’histoire se répète

Dans ce roman graphique, voici une bonne idée, à l’ère des tweets, selfies et messages, mais surtout chaotique. Forattini combine les caricatures habituelles représentant les personnages les plus marquants de l’année avec autant de dessins animés, un peu spéciaux, qu’il a réalisés au cours de sa longue carrière. Juste pour voir l’effet que cela fait. Pour être honnête : à plus d’une occasion, il est le premier à être surpris par ce jeu de contrastes imprévisibles et de similitudes étranges.



L’auteur et dessinateur nous rappelle que nous croyons que quelque chose de nouveau, voire inédit, se passe sous nos yeux et que nous ne pouvons plus nous en souvenir, mais que, au contraire, ce « quelque chose » s’est déjà produit. Peut-être déguisé, avec du camouflage ou des tours que nous avons du mal à percevoir. Mais désormais et là, c’est déjà arrivé.

jean-paul gavard-perret

Giorgio Forattini, Arièccoci, Mondadori, 2026 – 20,00 €.