Les coulisses de la République sont particulièrement noires

Benjamin Dierstein, après sa trilogie Échos des années grises, sur La France des années 2011 à 2013, a entrepris une nouvelle saga. Elle radiographie les années 1978 à 1984 et a débuté avec Bleus, Blancs, Rouges (Folio Policier n° 1061 publié en janvier 2026). Elle se poursuit avec L’étendard sanglant est levé et 14 juillet.

Le romancier fait montre d’une capacité hors norme à mêler, en une fresque, thriller politique, roman noir et Histoire officielle. Il déterre, de cette dernière, les éléments les plus obscurs.

Le 3 juin 1965, dans la région du lac Tanganyika au Congo, Robert Vauthier, ancien soldat perdu de l’OAS, séjourne dans un hôtel avec Exaucée. Un appel du colonel Louis Caderan de Saint-Preux, le sort de sa léthargie. Il doit mener une action contre des Cubains qui ont débarquéspour former des rebelles soutenus par Kabila.

Le 17 janvier 1980, le brigadier Jean-Louis Gourvennec, dit Gourv, fête les deux ans de son fils. Officiellement, il a été viré de la police pour sympathies anarchistes. Mais il a rejoint Marcel Lebrun, la star des RG. Il est sur la piste de Geronimo, un mercenaire rouge. Ce marchand d’armes, formé par les services libyens, alimente différents mouvements révolutionnaires et organisations clandestines en explosifs et en matériel.

Depuis trois mois, Gourv mène une double vie, partageant son temps avec Katharina Schwartzmann, une ancienne du Groupe autonome révolutionnaire. Mais, quand il répond à la convocation de son officier traitant, l’inspecteur Jacqueline Lienard, celle-ci lui demande d’intégrer Action directe. Mais Gourv n’est pas le seul sur ces affaires. Marco Paolini, un jeune policier de la BRI -Brigade de recherche et d’intervention – poursuit également cette piste.

Quant à Robert Vauthier, revenu en France il trempe dans les affaires nocturnes parisiennes et le proxénétisme. Or, il possède des informations précieuses sur le mystérieux trafiquant…

En janvier 1980 la France traverse une période de crise économique et sociale. La présidence de Valéry Giscard d’Estaing approche de son terme et la campagne présidentielle de 1981 commence à prendre forme. Les appareils de pouvoir se surveillent et les services de police comme les services de renseignement sont engagés dans des luttes d’influence.

Dans ce contexte, policiers et hommes de l’appareil d’État, militants révolutionnaires, trafiquants d’armes, mercenaires, proxénètes et responsables politiques s’affrontent dans une guerre clandestine dont l’enjeu dépasse largement les simples faits divers. L’auteur montre les rivalités de services, les ambitions personnelles, les manipulations hiérarchiques et les arrière-pensées politiques qui compliquent chaque avancée.



Pour mener son récit, il installe un trio de protagonistes composé de Jean-Louis Gourvennec, Jacqueline Lienard et Marco Paolini. Puis il fait graviter une pléthorique galerie de personnages, dont Robert Vauthier se détache comme une figure fascinante. Ils sont entourés de personnalités historiques qui donnent au roman une dimension particulièrement réaliste avec Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Charles Pasqua, François de Grossouvre, Gaston Defferre, Tany Zampa, le terroriste Carlos…

L’auteur dévoile les coulisses d’une République où les décisions officielles ne racontent qu’une partie de la réalité. Les réseaux d’influence, les manipulations et les opérations clandestines constituent une autre histoire du pouvoir. Il présente les mouvements révolutionnaires et nationalistes dans leur complexité, avec leurs contradictions, leurs violences et leurs relations avec les réseaux internationaux. Il fait état de la corruption et la compromission à tous niveaux, des rivalités institutionnelles, de la concurrence entre services. Il engage ses personnages principaux dans une véritable descente aux enfers. Les choix successifs les enferment dans des situations dont ils ne maîtrisent plus les conséquences.

Avec L’Étendard sanglant est levé, Benjamin Dierstein signe un roman passionnant, d’une force narrative peu commune. Outre un polar consacré à la traque d’un marchand d’armes, il élabore une vaste fresque politique et humaine sur une France au seuil d’un grand changement historique.

serge perraud

Benjamin Dierstein, L’étendard sanglant est levé, Folio Policier n° 1082, octobre 2026, 1136 p. – 12,60 €.