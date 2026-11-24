Quand l’Amour mobilise

Mimile fait découvrir à Berthe la vie sur les îles Fidji où il a passé sa jeunesse, où il a retrouvé une famille. Il vante le rugby, la pêche, les coutumes. Mais Berthe décide de rentrer à Montcoeur. L’entendre parler de sa folle jeunesse l’agace.

Antoine et Juliette, son arrière-petite-fille, visitent les ruines d’un château médiéval. La fillette se sent une âme de chevalier prêt au combat. C’est en descendant qu’Antoine glisse et dévale les escaliers. Alors que Juliette s’inquiète, une infirmière à la retraite prend le blessé en charge, prévient les secours et l’accompagne vers la guérison.

Quant Pierrot, à bout de souffle, arrive à son sixième étage, il trouve Mathis, un ados de Montcoeur sur le palier. Celui-ci est venu à Paris pour retrouver une fille qu’il a croisée lors de l’anniversaire du Loup en Slip. Il l’emmène au centre névralgique de la riposte gériatrique anarchiste, où ses amis expérimentent le lancer de purée de betteraves avec une catapulte. Et le collectif s’emballe pour permettre à Mathis de retrouver, selon lui, la femme de sa vie…

Avec ce nouveau tome, le scénariste met l’amour à l’honneur, que celui-ci soit brûlant, naissant ou fuyant. C’est ce sentiment qui mobilise, contre l’avis de Pierrot, le collectif pour aider l’adolescent dans sa quête. Mais quand le vieil anar découvre où se trouve la jeune fille, dans quel établissement elle étudie, il change d’avis et concocte une stratégie dont il a le secret. À travers son personnage, l’auteur dénonce ce gigantesque aspirateur à subventions publiques, cet établissement ultra-catho privé, qui bien que sous contrat, ne respecte pas les programmes d’enseignements officiels, se moque de la laïcité. Il montre également la collusion entre le pouvoir politique et les instances religieuses.

Ce que le scénariste avance est parfaitement authentique. Ainsi, le Sénat a passé convention avec l’établissement pour l’utilisation de salles de sport, des deux piscines, pour les élus et le personnel. Comme le fait remarquer Pierrot, nos sénateurs ont tellement peur de croiser des Français qu’ils n’osent même pas aller dans les piscines municipales.

Avec ce nouvel épisode, les cartes sont rebattues et l’action militante est toujours d’actualité à travers un fourmillement d’idées subversives. Le ton est tonique et l’intrigue engendre une belle dynamique.

Le dessin semi-réaliste de Paul Cauuet est toujours aussi expressif et sert à la perfection une mécanique scénaristique impeccable. Le travail sur ses personnages, sur les affres de la vieillesse, sur les attitudes, est exemplaire. Les décors sont toujours aussi précis, le contexte est parfaitement pris en compte. Les nombreux détails renforcent le côté humoristique des propos.

La couleur est le fruit du talent en la matière de Jérôme Maffre qui sait faire vivre une ambiance, renforcer avec un choix judicieux de teintes, une atmosphère.

Ce nouvel opus ne dépare pas la série, ouvre sur de nouveaux axes tout en multipliant les différentes possibilités de base de la saga. Remarquable !

serge perraud

Wilfrid Lupano (scénario), Paul Cauuet (dessin) & Jérôme Maffre (couleurs), Les Vieux Fourneaux – t.09 : « Les Affreux de la passion », Dargaud, Novembre 2026, 56 p. – 16,00 €.