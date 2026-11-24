(sans vers mi sots)

Flammes et ruisseaux dans toute leur splendeur, les Muses, rendent présent à l’ordre universel à ce qui manque d’imperfection. Olympiennes ou sirènes surgies de leur réalité grâces ou charités en éclats merveilleux jusqu’à taquiner de leurs danses les dieux (d’Hélicon à Zeus) qui les invitent à leurs festins. Par leur beauté elles donnent accès à l’émouvante vérité du ciel en s’habillant de nuages aux formes érotisées pour encourager les divinités à leur devoir sexuel.

Apollon, tel un Rocco Sifredi par sa puissance physique, grimpe au cœur de la pluralité des Muses qui lui rappellent toujours de signaler leurs feux. De telles Orphée sommeillent en attendant qu’il arrive. Mais chaque fois, cela vaut un office de la vitalité élémentaire. Et va pour l’unité.

jean-paul gavard-perret

Photo : Bert Stern