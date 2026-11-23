Le prince du design

Né en Autriche et installé à Milan, Sottsass a étudié l’architecture au Politecnico di Torino de Turin. Après avoir passé la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale dans un camp de concentration en Yougoslavie, Sottsass est rentré en Italie, où il a créé son studio. En 1958, il est engagé comme consultant en design pour la société Olivetti, poste qu’il occupera pendant plus de 20 ans. Il y réalise de nombreuses créations, dont l’ordinateur Elea 9003 et la machine à écrire portable Valentine en plastique rouge. Son objectif est de produire des objets qui vont au-delà des produits de consommation typiques.



En prenant ses distances avec le fonctionnalisme pur, Sottsass a commencé à expérimenter des designs qui avaient des composantes sociales et historiques. À cette époque, Sottsass devient une figure de proue du mouvement Design radical. En 1981, Sottsass fonde un groupe de designers qui deviendra célèbre sous le nom de Groupe Memphis.

Ce livre est une vaste somme des écrits d’Ettore Sottsass éditée par l’historien du design Emanuele Quinz. « Tout est design, c’est une fatalité », affirmait l’artiste en 1971. L’ouvrage rassemble donc pour la première fois en français une cinquantaine de textes (essais, chroniques, récits) entre 1945 et 200. Ils déploient une pensée du design en perpétuel mouvement.



De la critique de la production industrielle à l’exploration des dimensions symboliques de l’objet, Sottsass en bouscule sans relâche les limites et les certitudes. Irrévérencieuse et radicale, sa plume d’écrivain ouvre la discipline à une perspective anthropologique qui déborde la simple fonction pour reconnecter les choses, dans toute leur complexité, à l’existence.

jean-paul gavard-perret

Ettore Sottsass, Écrits, trad. Valery Chatelet, Les Presses du réel, 2026, 406 p. – 26,00 €.