D’un fleuve à l’autre

Depuis l’enfance, Jacques Darras aime « la mémoire des noms », la géographie voire et surtout la géopolitique au fil du temps. La ville d’Arras n’y est pas pour rien, et pour cause. Mais il y a aussi et par exemple Arry, Orry, Roiss» que l’on retrouve dans la première partie du livre où le poète, jeune écolier, regarde par la fenêtre le monde qui lui apparaîtra vraiment en 1989 avec la chute du mur de Berlin.

L’auteur poursuit, tel un Ulysse, dans ce livre ce qu’il a entamé dans d’autres: son « petit fleuve natal » qu’il entretient et pousse en divers endroits de l’Univers » Celui qui écrivit Moi j’aime la Belgique ! fait avancer le lecteur plus loin en emportant son « carnet à dessins, pastels », pour fixer la mémoire des endroits.



Vagabond diligent, il parcourt le monde et l’histoire, du Mexique à la Syrie (ce ne sont que deux exemples). Il est chez lui partout et aime beaucoup les femmes. Sa mémoire dessine leur dos : Reins ployés, pied dans l’eau dans des rizières de Chine, quitte à dire son fait sur les exactions de Mao lors de sa pseudo-révolution avant l’avènement des oligarques qui ont essaimé en divers courants fluviaux.



L’auteur se veut taoïste spontané, « fait pour aller » via le jazz et l’optimisme, en tenant une liberté inouïe, même si entre autres l’Amérique est devenue sa propre parodie où « toutes les choses s’achètent ». A lui, non le Mississipi, mais ces caniveaux d’Europe qui coulent jusqu’aux jeux des plages « comme ressassements d’éternité // Promise. Mais par qui ? ».

Peu importe la réponse. Mais il faut les suivre : pour Darras, c’est sa vocation.

jean-paul gavard-perret

Jacques Darras, Envols poétiques fréquents, Gallimard, 2026, 120 p. – 18,00 €.