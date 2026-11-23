Quand l’Islande bascule dans le chaos

Dans un futur proche, l’Europe est ravagée par des catastrophes successives. Les Occidentaux sont devenus des migrants cherchant refuge ailleurs. L’Islande, relativement préservée, se retrouve en position de terre d’accueil.

Trois factions occupent l’île et professent des opinions différentes quant à l’accueil des flots de réfugiés. Le Sud peine à conserver ses valeurs humanistes, le Nord garde ses frontières hermétiques et les Survivalistes qui occupent les Hautes-terres n’hésitent pas à crucifier ceux qui s’aventurent sur leur territoire.

Les auteurs inversent les situations actuelles, donnant un nouveau regard sur le franchissement des frontières, le statut de réfugié, l’accueil par les populations locales.

Pour l’heure, Érika et Élektra, sa demi-sœur, en compagnie de Lamar, tentent de passer la frontière du Nord, cachés sous un camion. Des chiens les repèrent et ils fuient dans la montagne poursuivis par les bêtes et les gardes. Lamar, blessé, se sacrifie pour que les deux filles puissent continuer.

Au parlement de Reykjavik, au Sud, Bergson, le chargé de l’immigration, obtient les pleins pouvoirs alors que Uffe, le père d’Érika et Élektra, est hospitalisé.



Yuiri, cet ancien mercenaire qui a beaucoup sévi sur les nombreux conflits européens, pilote la révolte et organise une action armée contre Reykjavik en voulant, d’abord, s’emparer de la centrale géothermique.

Érika et Élektra poursuivent leur fuite pour rejoindre les Survivalistes et tenter de les rallier à leur cause.

Quant à Zizek, ce scientifique concepteur du programme Islander, il a été éliminé. Sa fille Livia, qui était la proie de Yuiri, a pu s’échapper grâce à Liam et ils avancent dans un froid glacial vers Reykjavik.

Et la centrale tombe entre les mains des révoltés…

Ce second tome donne une vision de la situation bien difficile des différents acteurs du drame. L’île se déchire désormais de l’intérieur. Les rapports de force s’inversent et la lutte pour la survie prend une dimension collective. Les anciens mécanismes de solidarité disparaissent derrière les réflexes de protection et de repli. La peur de manquer, la défense des ressources et la volonté de préserver un territoire conduisent à la violence.

Usant d’un cadre remarquable, les auteurs sondent les mécanismes de l’exclusion, les dérives autoritaires et la fragilité des sociétés confrontées à une crise majeure.



Ce que le scénario déroule sur l’île n’est pas si éloigné de conditions que notre univers connaît actuellement. La possession de la centrale géothermique, la maîtrise de l’énergie devient un instrument de domination politique. Celui qui a la main sur l’électricité maîtrise les infrastructures essentielles dépendantes et prend le pouvoir sur la population.

De nombreux thèmes traversent ce récit, plus ou moins développés. C’est d’abord un regard acéré sur les migrations, sur le rejet de l’étranger. Les dérives autoritaires s’installent sous prétexte de préserver les populations. C’est aussi la résistance et la survie. Ici, le sort de ces migrants pose la question de la légitimité de la révolte face à l’injustice, celle de populations écrasées, confinées, privées de tout par un régime totalitaire qui veut les anéantir. Mais, parallèlement, ce sont des initiatives d’entraide.

Le dessin réaliste de Corentin Rouge donne au récit une dimension visuelle remarquable. Il exécute une suite de paysages qui déploient une beauté et une rudesse qui s’associent parfaitement à la brutalité des événements. Les scènes de poursuites, les combats, sont rendus avec le dynamisme nécessaire pour insuffler les tensions générées. Il peaufine des portraits d’une belle vérité, exprimant toutes la gamme des émotions.

La mise en couleurs de Céline Labriet et Corentin Rouge, par les tonalités froides des paysages, fait ressentir le climat hostile. Mais les auteurs jouent avec ces couleurs pour de belles variations de lumière, pour des contrastes très appropriés.

Ce nouvel album multiplie les péripéties, les actions et les retournements de situations. Si le dynamisme de l’intrigue est marquant, il ne cache pas toutes les remarques, réflexions sur la manière dont des sociétés, des individus, réagissent quand monte la peur, quand les pouvoirs deviennent tyranniques.

serge perraud

Caryl Férey (scénario), Corentin Rouge (dessin et couleur) & Céline Labriet (couleur), Islander – t.02 : « L’Alliance », Glénat, coll. 24 x 32, novembre 2026, 160 p. – 26,00 €.