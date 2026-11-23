(Mon taux)

Découvrant ta source où je nage et ris, ton intérieur étincelle. J’en bois la lumière dès que tu me guettes parmi les oiseaux des chemins. Toujours au bord de tes flammes et de tes éclats, tu gardes tes secrets. Tu restes harpe et cithare, mémoires de tes vendanges d’hier et de demain portées par l’espérance du cœur.

Tu demeures aussi fleur et cigale, houlette et clé, pain de voyage, ciel, nuit, éclat de soleil. Môme des âmes, je m’égare, je reviens à ton arbre du corps qui cherche en lui tes cimes. Je te raconterai un jour ta terre sacrée et tes racines de la beauté où je vais me cacher tandis que, sur le navire de tes heures, coulent nos scènes, sang d’amour de la vérité.

jean-paul gavard-perret

Photo : Vivienne B.