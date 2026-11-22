Destinée

Goliarda Sapienza est née à Catane dans une famille socialiste révolutionnaire puis a vécu à Rome, où elle a étudié à l’Académie des Arts Dramatiques. Dans les années cinquante et soixante, elle fut actrice de théâtre et de cinéma, entre autres, avec Luchino Visconti (dans Senso), Alessandro Blasetti et Citto Maselli.

Après son premier roman ont suivi en particulier Lettera aperta, L’università di Rebibbia, Le certezze del dubbio et en œuvres posthumes L’arte della gioia, I racconti Destino coatto, Io, Jean Gabin, Il vizio di parlare a me stessa, Elogio del bar, Autobiografia delle contraddizioni .



Publié pour la première fois en 1969, Le fil de midi est le roman qui naît de l’histoire psychanalytique de Goliarda Sapienza, une analyse durant trois ans, après une sévère dépression, deux tentatives de suicide, l’hospitalisation, les électrochocs, la peur de « devenir folle » comme sa mère.

En 41 chapitres, son enfance, son adolescence, sa maturité et son présent coexistent, sans plans temporels distincts, dans un va-et-vient continu entre lumière et obscurité. C’est ainsi que, comme d’un cylindre, Goliarda extrait les personnages qui ont marqué son existence – la mère, le père, les frères, le compagnon, les amies et même son analyste.



Elle leur redonne vie et les serrant une fois de plus, pour se retrouver elle-même, comme toute femme qui, après une chute, a découvert la fragilité, la peur, mais aussi l’amour et la vie. Avec ici une introduction et un Portrait de Goliarda Sapienza par Angelo Pellegrino.

jean-paul gavard-perret

Goliarda Sapienza, Il filo di mezzogiorno, Einaudi, 2026, 212 p. – 12, 50 €