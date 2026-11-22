Quand les fantômes du passé…

Will Seems est de retour dans sa ville natale de Dawn, sur cette terre qu’il a toujours considérée comme sienne. Ce sud de la Virginie, ce comté d’Euphoria, est dur, épineux, marqué par l’histoire de l’esclavage et de la ségrégation. Will est revenu après dix ans passé à Richmond et a pris le poste de shérif adjoint. Alors qu’il roule au hasard, une fumée l’alerte. Il prévient les secours, son bureau, et se rend sur place. De la maison en flammes, il réussit à sortir le corps de Tom. C’est le shérif Mills qui s’aperçoit qu’il a été poignardé dans le dos.

Un mouvement les alerte et Will se lance à la poursuite du fuyard qu’il rattrape. Il s’agit de Zeke Hathom, un vieil homme qu’il connaît très bien. Mais il ne peut faire autrement que l’arrêter. Les policiers se mobilisent pour cette enquête inhabituelle dans la région. Pour le shérif, l’affaire paraît entendue et c’est le Zeke le coupable. Ils sont tous des criminels dans cette famille de noirs. Son fils Sam est recherché pour vol avec effraction. Pour Will, au contraire, quelque chose ne colle pas.

Aussi, quand la communauté noire engage une détective privée, Bennico Watts, Will est très mal à l’aise. Dans sa maison délabrée, un héritage, n’héberge-t-il pas le fameux Sam, un ami d’enfance, presque un frère, devenu toxicomane…

Ce livre conjugue une intrigue criminelle solide, la peinture d’un territoire déshérité, tout en déroulant une profondeur humaine et historique. Dès le début, le romancier installe une ambiance lourde, poisseuse. Will loge dans l’ancienne plantation familiale. C’est une vaste demeure dégradée avec les traces d’un passé honteux. Il cache Sam, son ami d’enfance. Cette mise en scène donne toute l’ambiguïté morale du héros. Il est un représentant de la loi mais protège un homme recherché par les forces de l’ordre. La fidélité affective prend le pas sur la nécessité juridique. De plus, très vite, plane l’interrogation quant au fait qu’il soit parti pendant dix années, qu’il se soit éloigné. Pour quelles raisons ? Pourquoi fallait-il qu’il quitte la région ?



Pour tenter de comprendre les raisons profondes qui ont rendu le crime possible plutôt que l’identité du meurtrier, l’auteur entraîne son héros dans ce sud profond. Ce sont des territoires marécageux où est réfugiée une population de précaires, des descendants d’esclaves. Henry Wise fait du comté un personnage à part entière. Cet environnement n’est pas qu’un simple décor, ces bâtisses en ruines, ces marais, ces routes, ces forêts sont aussi le reflet des êtres qui peuplent la région.

Will Seems, ce protagoniste qui porte tout le récit, n’est ni un héros, ni un enquêteur hors-pair. Mais il constitue une des grandes réussites du roman. Il se montre comme un être brisé, habité par une culpabilité et par un doute constant.



Dans ce récit, ce sont de nombreux thèmes qui sont abordés comme le poids de l’histoire, la mémoire de l’esclavage, le racisme structurel, la pauvreté rurale, la toxicomanie, l’amitié, la culpabilité, l’abandon économique des campagnes américaines et l’échec du rêve américain dans certaines régions.

Le romancier offre un récit captivant avec une installation tout en douceur de sa galerie de personnages, fait émerger les blessures, dévoile toute la violence cachée sous des apparences humanistes. On prend fait et cause naturellement pour certains d’entre eux et on les quitte avec regrets.

serge perraud

Henry Wise, Nulle part où revenir (Holy City), traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Julie Sibony, Éditions 10/18 n° 6200, coll. Polar, octobre 2026, 408 p. – 9,90 €.