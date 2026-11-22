Le poids du silence et du Sida

Paru en septembre 2026 aux éditions Le Temps des cerises, Cadavérée, le roman de Jean-Michel Devésa plonge le lecteur dans une radiographie implacable des désillusions politiques, des failles de l’amitié et du poids des tabous. À travers une écriture incisive et chorale, l’œuvre rouvre des plaies intimes et collectives, interrogeant la manière dont les idéologies et la maladie pervertissent les destinées humaines.

Le récit s’articule autour de deux figures principales prises dans la tourmente de l’histoire et de la tragédie intime : Salomon Spavento, homme politique congolais charismatique mais rongé en secret par le sida. Aveuglé par sa condition et par la peur, il en vient à trahir et à sacrifier ses proches. Et Jean-Marie Dupré, jeune universitaire français, ami de Spavento. Porté par une confiance aveugle et par un rapport quasi-religieux à l’engagement politique, il croit sauver les siens (notamment Spavento et Myrrha) tout en cherchant inconsciemment à se sauver lui-même de l’ennui ou de l’inutilité.

Trente ans plus tard, l’heure des bilans a sonné. Dupré, parvenu à une lucidité tardive mais cruelle, se retourne sur son passé. Dans une démarche d’autoflagellation et d’autocritique féroce, il réalise combien il a mal compris les êtres et les situations, se décrivant rétrospectivement comme un simple pantin.

Le poids du silence et du Sida se fait jour. La maladie ne se réduit pas à une simple donnée médicale. Elle devient une métaphore puissante de la gangrène morale et politique, tout en brisant le tabou tenace qui entourait le VIH à l’époque où se noue le drame.

Le piège des illusions politiques. Jean-Michel Devésa interroge la ferveur des engagements militants et l’aveuglement qu’ils provoquent. Croire qu’on peut « sauver » l’autre ou guider l’Histoire s’avère souvent être une illusion destructrice.

Une tension traverse tout le livre : le narrateur survivant a-t-il le droit de fixer définitivement la « vérité » de ceux qui ne sont plus là pour répondre et rectifier sa version des faits ?

Sur la forme, Cadavérée se distingue par une structure complexe. Mêlant des fragments de lettres et une prose aux accents baroques, Devésa adopte un art du montage proche du collage cinématographique. Cette polyphonie éclate les points de vue et renforce la densité d’un texte court (autour de 130 à 200 pages selon les éditions) mais d’une grande intensité psychologique.

Avec Cadavérée, Jean-Michel Devésa signe un texte exigeant sur la finitude, la culpabilité et la mémoire. Loin des récits consensuels, le roman dresse le portrait sans concessions d’une époque où l’intime et le politique se percutent tragiquement.

Par son ancrage thématique entre l’Europe et le Congo, et par la force de ses questionnements politiques, le roman évoque en filigrane la grande tradition des tragédies africaines après l’indépendance, rappelant parfois la fougue littéraire et désespérée d’un Sony Labou Tansi.

Ancré dans l’esthétique du fragment et le style baroque, loin du roman linéaire classique, Devésa opte pour une écriture mosaïque (correspondances, polyphonie). Ce choix esthétique traduit le chaos de la mémoire. Le style se veut baroque, saturé d’une tension psychologique permanente, où chaque phrase cherche à ausculter les soubresauts de la conscience.

La littérature se donne bel et bien ici comme espace de la lucidité tardive. Le livre s’inscrit dans une réflexion méta-littéraire : que peut la littérature face aux ravages du passé ? Elle ne sert pas à consoler, mais à exposer les impasses de l’engagement et l’impossibilité de réparer les torts commis. Le roman évite soigneusement le manichéisme en sculptant des figures complexes, toutes piégées par leurs propres angles morts.

Salomon Spavento (le politique consumé), qui multiplie les conquêtes, brasse les réseaux, tire sur tous les fils du pouvoir. Rongé en secret par le sida, il laisse la panique et la maladie dicter ses actes. Son aveuglement le pousse à sacrifier et à trahir ceux qui l’entourent, transformant son aura politique en champ de ruines moral.

Jean-Michel Dupré (l’intellectuel entre culpabilité et fausse rédemption), jeune universitaire français de l’époque, voue un culte quasi-religieux à l’action politique. Trente ans plus tard, c’est lui qui porte le récit de la remémoration. Dupré se livre à un procès implacable de lui-même. Il réalise que son « aide » et son engagement masquaient un besoin narcissique d’échapper à l’ennui ou à sa propre vacuité. En se dépeignant en « pantin », il s’adonne à une autoflagellation cathartique, tout en soulevant une question éthique redoutable : a-t-on le droit, des décennies plus tard, de régenter la vérité posthume de ceux qui ne peuvent plus se défendre?

Myrrha la (figure sacrifiée) est une femme prise dans l’engrenage des ambitions des hommes et des structures sociales de l’époque. Elle s’épuise à « torcher les enfants » et à soutenir les dynamiques collectives. Myrrha incarne l’aliénation de la femme reléguée au rôle strict de mère et d’épouse sacrificielle, s’interdisant d’exister pour elle-même jusqu’à en périr symboliquement ou littéralement. Dupré, malgré toute sa bonne volonté d’alors, avoue ne l’avoir jamais vraiment comprise.

À travers ce trio, Jean-Michel Devésa dresse le constat lucide d’une génération sacrifiée sur l’autel des grands idéaux politiques et du silence assourdissant entourant le sida.

Jean-Michel Devésa, Cadavérée, Le Temps des cerises, 2026, 120 p. – 16,00 €.