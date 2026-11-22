© Pierre Grosbois

Thérapies en échec

On voit l’image du psychiatre projetée en gros plan derrière la scène ; il apparaît bienveillant, vigilant, prégnant. Des phrases cauchemardesques s’affichent, puis le silence. Un corps s’avance, doucement, comme s’il peinait à entrer dans la lumière. La comédienne parle avec peine, formule avec pondération sa détresse. Elle dit son incapacité à effectuer les opérations élémentaires de la vie. Mais elle conspue tous ceux que nous sommes, sans lucidité, faussement en accord avec nous-même, elle qui brûle de cette lumière sombre qu’est la conscience de l’horreur. Il s’agit aussi d’interroger les sensations, les ténues impressions qui fondent et faussent la relation avec l’autre. Et puis la colère, envers le monde, envers les autres, envers toute création, qui conduit à l’automutilation. Hospitalisation. Durant la projection de tous les essais de traitement décrits avec une objectivité clinique, Sandrine Bonnaire reste au sol, terrassée par l’insomnie, ployée par les douleurs, abattue par les médicaments.

C’est durant tout le spectacle un corps, livré dans la lumière, aux prises avec sa parole, ou plutôt avec l’impossibilité du dire, face à l’inanité de l’existence. La comédienne se meut à tâtons, hésitant face à elle-même et à toutes ces injonctions qui sont proférées par nos habitudes sociales.

On a affaire à un texte décontextualisé, qui comporte une énigme : dès le début de la représentation, le propos se présente comme un suicide programmé, à l’heure près. On assiste pourtant, avant l’interruption du propos à terme, à une forme d’apaisement, de réconciliation, qu’on devra admettre artificielle. Car ce sont bien les brisures de l’amour qui nous déchirent de l’intérieur, au point que toute relation authentique risque de se révéler fantasmagorique, peu importe qu’elle soit fondatrice ou ultime malentendu. Le psychiatre cherche des issues, des voix de passage, qu’elle n’entend pas, elle pour qui même la mort est une difficulté à aborder de façon dialectique.

Un texte pointu, incisif, foisonnant, que Sandrine Bonnaire porte avec efficacité, toute de retenue et de détermination, parlant toujours comme si le discours était une insulte au silence.

christophe giolito

4 :48 Psychose

de Sarah Kane

mise en scène Jacques Osinski

Avec Sandrine Bonnaire, et la participation de Frédéric Leidgens.

Scénographie-vidéo Yann Chapotel ; lumières Catherine Verheyde ; dramaturgie Marie Potonet; administration Adèle Maugrendre, L’Aurore boréale ; diffusion Evelyne Jacquier, L’Aurore boréale. Création le 24 septembre 2026 au théâtre de l’Atelier.

Théâtre de l’Atelier 1, place Charles Dullin 75018 Paris 01 46 06 49 24

Du 24 septembre au 15 novembre 2026, du jeudi au samedi à 19 h, dimanche à 15 h

Durée 1h30 https://www.theatre-atelier.com/event/4-48-psychose-sarah-kane-sandrine-bonnaire-2026/ En juillet, au Théâtre des Halles, Avignon Off 2027.

Production Compagnie L’Aurore Boréale http://www.lauroreboreale.fr/la-compagnie/

Coproduction, coréalisation Théâtre des Halles, Théâtre de l’Atelier.

Le texte est publié chez Arche Éditeur, traduction Vanasay Khamphommala, 2024.