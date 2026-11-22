(Si près)

L’amour offre par son extase le transitoire de deux éternités. L’une devient Messie ouvrant sa cave au rhum qui enivre l’autre. Mendiante ou lépreuse, celle-ci devient aussi princeps actif qu’aucun prétexte ne justifie. Par leur don, les amantes se fendent d’une finalité qui échappe à leur gabegie.

Reconnaissons en elles leur sagesse. Preuve que le désir est une maladie où le réel se heurte à l’harmonie dans l’invraisemblable confusion d’une telle dialectique. Leur pensée s’abrège un temps, à l’abri sidéral de leur nature féminine, nom sacrée des déesses et des dieux.

jean-paul gavard-perret

Photo : Anders Petersen







