Révision générale

Trente ans après son inauguration, la galerie du 36 Via Fatebenefratelli double son espace d’exposition avec Lucio Fontana qui, plus que quiconque, a contribué à faire de Tornabuoni Arte l’un des principaux centres internationaux de l’art contemporain et dont le travail reste profondément lié à son histoire.

L’exposition n’est pas présentée comme une rétrospective traditionnelle : aux côtés des cycles picturaux fondamentaux de Fontana, elle offre en réalité une réflexion originale sur le verso des toiles, qui pour l’artiste faisait partie intégrante de son travail.



La complexité et la richesse des recherches de Fontana revivent grâce à une installation spectaculaire qui a pour pivot l’un de ses Concepts Spatiaux, Attesa de 1968, au dos duquel Fontana a écrit à la main la phrase « Quelle splendide journée après tant de tempête », qui a inspiré le titre de l’exposition dévoilant le côté caché des œuvres, découvrant ainsi une dimension plus intime du travail de Fontana.

Derrière l’essentialité apparente des célèbres toiles découpées se cachent les traces du processus créatif et l’habitude de l’artiste de noter des phrases, des pensées et des impressions au dos de celles-ci. Ces inscriptions portent une note privée et quotidienne dans des créations devenues des icônes du XXe siècle, les transformant en pages d’un véritable journal intime.



Parmi les moments clés de l’exposition figure Spatial Concept, Le Jour de 1962, l’une des plus grandes toiles dorées réalisées par Fontana. Réalisée devant les caméras de la télévision belge, l’œuvre sera exposée à côté de ces images, les seules images connues de Fontana perçant la toile. La juxtaposition reliera directement l’œuvre au geste qui l’a générée, rendant visible la composante physique et performative de la recherche de l’artiste.

L’exposition se termine avec Spatial Concept, The End of God de 1963, issu de la série de grandes toiles ovales, placées dans une pièce sombre pour permettre d’entrer idéalement dans l’espace cosmique qui traverse toute la recherche de Fontana.

jean-paul gavard-perret

Lucio Fontana, Che splendida giornata… , Tornabuoni Arte, Milan, du 11 novembre 2026 au 23 janvier 2027.