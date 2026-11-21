Schémas forts et attentes

Nathalie Bourdreux, née en 1976, est une peintre française dont l’œuvre oscille aussi entre sculpture, gravure, illustration et écriture. Son travail explore la représentation du corps, la mémoire et la mort, mettant en scène la chair, la perte et l’abandon. Parcourant les jardins des miracles de la culture picturale, Nathalie Bourdreux en récolte des escargots étranges. De leur ventre, sortent leur propre coquille. Ils accouchent d’un enfant, dieu ou diable excentrique.



« Fille voici ta Mère », dit chaque peinture ré-enfantée après avoir été mastiquée, digérée. De textes sortis de son crâne, la vie se creuse, se mange du dehors comme du dedans. Et pour une peinttre et écrivaine, cela lui revient à tatouer ce qui l’habite et à travailler en tant qu’engendreuse comme en tant qu’engendrée. En conséquence, toute sa création demeure fidèle à la condition humaine et elle en décrypte l’infirmité. Entre autres parce qu’elle est innocemment lucide et techniquement impeccable, elle ose les métamorphoses et les transformations propres de ce qui affecte et grignote.



Ses peintures et ce texte « journal » recréent l’espace qui nous sépare de nous-mêmes. ls rappellent la vie d’avant le jour et d’avant le langage de femme infante, quasi piéta et Ophélie qui nous rappelle en les évoquant ses « attentes, « Irrésolument peur, craignant l’humanité désastreuse de mes toiles, alors que je voulais être heureuse. Il leur manquait quelque chose de lumineux, que la réverbération d’une paillette de quartz de Loire pouvait rétablir, aider à évoquer l’éclat d’un œil. » Certes, pénétrer dans son atelier est, pour quiconque, s’aventurer dans la cour des supplices avant celle des miracles.



Dans l’obscurité, si intense soit-elle, l’artiste perçois seulement la réverbération moribonde d’un noir sauvage, insoutenable. De chute en chute, il se dégrade jusqu’à blanchir en une clarté fade, auprès de qui les ténèbres sont l’éclat. Après sa longue traversée de l’art et de l’écrit, tel le fleuve Alphée, Nathalie Bourdreux retourne vers sa source. Dès ses premières expériences poétiques, la nuit était là, présente dans un petit bout de tissu rose que la poète décrit comme nocturne comme selon le protocole des recherches expérimentales surréalistes



A l’autre bout de la nuit, la poétesse explore de dernières agates et superpose de manière inattendue le grenu au feutre duveté du velours, comme un lointain écho de cet attrait poétique pour la nuit. De l’image à l’écriture, elle se demande si le vivant et l’inorganique ne sont pas régis par une loi unique, par une grammaire similaire qui ne cesse de se dérober au cœur de la nuit.

jean-paul gavard-perret

Nathalie Bourdreux, Déploiement d’un éther, illustrations de l’auteur. Fata Morgana, Fontfroide le haut, 2026, 77 p. – 17,00€.