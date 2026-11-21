Le fantastique et l’humour noir

Les Éditions Glénat avaient initié, en 1975, une collection de romans dénommée Marginalia, dirigée par François Rivière. Elle avait été inaugurée en juin avec Les Clefs mystérieuses de Maurice Leblanc, un texte oublié du père d’Arsène Lupin, paru en 1932. Les couvertures étaient signées par des figures majeures de la bande dessinée, notamment Moebius, Franquin, Tardi, Gotlib, Solé ou Serre. La collection s’est arrêtée en novembre 1979 après la publication de 17 volumes.

Glénat relance la collection avec le même directeur. Mais celle-ci est enrichie de nombreuses illustrations intérieures, en noir et blanc. Pour les deux premiers livres, elles sont réalisées par Virginie Augustin pour Le Saigneur de la jungle de Philip José Farmer et par Guillaume Sorel pour le présent Livre. De plus, ils sont présentés avec un format cartonné très soigné.

C’est avec un roman de Robert Bloch, le célèbre auteur de Psychose, que s’ouvre le retour de cette collection.

L’homme de l’agence de placement est bien perplexe quand il voit revenir, pour la dixième fois, l’écrivain. Il n’a pas de boulot pour lui, il ne sait rien faire. Face aux arguments pressants de son vis-à-vis, il exhume une offre de majordome. Il s’agit de travailler chez un millionnaire excentrique. La candidature de l’écrivain est acceptée, il sera majordome chez Julius Margate.

Il embarque pour rejoindre son poste avec la capitaine Hollis, un aveugle qui l’emmène rejoindre une grande Rolls resplendissante conduite par Dave, un sourd.

En chemin, Hollis demande à l’écrivain d’aller acheter de la poudre antipuce, puis ils récupèrent Simpkins, un vampire, qui sort de chez le dentiste. Julius Margate est un collectionneur compulsif et il réunit des créatures légendaires, vampire, loup-garou, sirène, centaure, hamadryade… Le travail du majordome est de prendre soin d’eux. Mais tout bascule quand, de Grèce, arrive une gorgone. Celle-ci se révèle être Méduse qui sème la terreur changeant les créatures en statues de marbre. L’écrivain n’a d’autre choix que de conclure un marché avec un démon. Mais…

Avec ce livre l’auteur invite à une plongée désopilante dans le fantastique et l’humour noir avec un écrivain au cœur d’une ménagerie extraordinaire. Robert Bloch mêle, avec une imagination débridée des situations divinement absurdes.

Pour faire vivre son récit, le romancier installe une galerie de personnages hauts en couleur. L’écrivain, le héros et narrateur, révèle progressivement son humanité et son attachement aux pensionnaires. Julius Margate, incarne une passion démesurée pour la possession et l’extraordinaire. Trina, la sirène, installe une dimension affective et sentimentale. Miss Téria, cette sorcière apporte une aide précieuse dans le désordre provoqué par les événements induits par Méduse cette figure mythologique redoutable, le facteur de la catastrophe. Les pensionnaires, par leur variété mythique, nourrissent une inventivité remarquable.

Guillaume Sorel possède un univers graphique particulièrement adapté à l’imaginaire de Robert Bloch. Sa présence constitue un attrait majeur de cette publication. Ses illustrations en noir et blanc enrichissent la lecture et apportent une vérité à cet univers peuplé d’êtres légendaires.

Ce roman offre l’occasion de découvrir une autre facette du talent de Robert Bloch, qui, avec cette histoire montre que l’humour noir s’attache à tous les domaines et transforme le fantastique en une joyeuse comédie pétrie d’humanité. Le tout, réhaussé par une élégante présentation, offre de mesurer, une fois encore, l’extraordinaire talent de Guillaume Sorel.

serge perraud

Robert Bloch, La Ménagerie de Margate (Nursemaid to Nightmares), traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice Louinet, Guillaume Sorel (illustrations), Glénat, coll. Marginalia, novembre 2026, 160 p. – 25,00 €.