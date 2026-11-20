Femme savante

Huxley-Parlour présente Confetti, la première exposition personnelle de l’artiste italienne Marta Ravasi. L’exposition se trouve dans l’Espace Projet de la galerie et est présentée dans le cadre de « CONDUIT », proposant une série de huit nouvelles œuvres sur toile, poursuivant l’exploration par Ravasi des potentialités du formalisme pictural.



Puisant dans des archives d’images imprimées de fleurs et de bols de fruits, provenant à la fois d’Internet et de ses propres photos, Ravasi travaille à une échelle intime, condensant ses compositions en scènes qui demandent un engagement prolongé et nient l’immédiateté de leurs sources numériques.



Dans des tons roses, violets et orange crème, l’artiste construit ses compositions par un processus de création de marques où des coups de pinceau staccato en empâtement sont juxtaposés à des gestes plus larges de couleur. Par une économie d’échelle et de surface, l’artiste en met à nu une mécanique subtile.

jean-paul gavard-perret

Marta Ravasi, Confetti , Huxley-Parlour, Londres du 24 novembre au 8 décembre 2026.