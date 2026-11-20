Les monstres

Dans le monde des Contrées, la riche ville de Terrèbre est occupée par les guerriers d’un mystérieux Prince venu des steppes. Un linguiste – seul à maîtriser la langue des envahisseurs – devient l’intermédiaire indispensable entre les poules et deux peuples jusqu’au jour où le Prince l’entraîne dans un grand périple à travers l’ensemble des Contrées.

Commence alors un fabuleux voyage –qui les ramènera au pays des Jardins statuaires, à la recherche des légendes d’un monde peuplé de paysans, de prostituées, de chasseurs et d’amazones – dans ce conte initiatique ou fable.



Les Barbares interroge en creux notre propre monde grâce à Jacques Abeille, mort en 2022, dans une architecture singulière et complexe, à base de fragments, de secrets, de personnages d’archivistes, de voyageurs, d’hétéronymes et d’érotisme abstrait.

Son livre véhicule diverses métaphores entre onirisme et réalité, entre un contre-pied et un paradoxe. Les corps révèlent des saveurs inconnues en un gynécée où les figues ne tombent pas forcément des arbres entre des collines ou colonnes charnelles. L’affabulation ou le songe érotique sont présents mais s’y inscrivent d’autres enchantements et ramifications. Là où Abeille fixe des dérives pour en connaître les secrets et les faire partager au moment où il devient princesse des nuées du Deuxième Sexe qui devient ici le premier.

jean-paul gavard-perret

Jacques Abeille, Les Barbares, Le Tripode, 2026, 620 p. – 13,00 €.