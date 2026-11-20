L’éclipse

Marie-Laure Dagoit ne cesse d’ouvrir la langue – et pas que – dans la possibilité de voir ce qu’elle cache ou tait, toujours aussi secrète et détournée du système de l’édition. Ici, ses propres textes créent une forme particulière de l’érotisme voire de la pornographie déroutante et intempestive.

L’espace de la vie sexuelle est son abyme et la langue devient son exhibition Le tout en marges, répétitions, impasses ente réalité et fantasme qu’elle renverse pour créer une forme de vérité insécable du corps et de sa monstration -loin de la morale et de la bonne conduite, là où l’expérience sexuelle est avant toute chose à la vie elle-même, dans la lignée du surréalisme et de la Beat Génération et, ici, dans une sorte de symbolisme d’une biographie sublimée par coups de canif.



Dès lors, de Tendre à aux Lèvres et la bouche, l’auteure file vers Solaire. Malgré ce titre, elle bascule vers le terrible en évoquant l’expérience d’une femme ayant perdu son enfant, sa détresse, la déréliction même si le décès est évoqué par allusion, soulevée par une station à l’hôtel avec un homme.

Le tout, en jouant des vers et de la prose. Un tel récitatif évoque ce lieu de la côte normande en janvier. Histoire, comme beaucoup de couples provisoires, de venir passer un bon temps. Ici plus exactement, « à une rue de l’hôtel Flaubert ». Tout se joue dans un jeu de syncopes allusives : « Le nom de mon parfum est Petite chérie. / Le corps de l’homme est lourd / Cependant, j’écris ce récit de quelques pages pour demeurer avec Elle un peu de temps encore. »



La narratrice se tourne à l’hôtel vers celle qu’elle a été mais elle ne l’évoque qu’à la pointe des soupirs et de quelques mots. Pour s’en sortir, elle s’attache ici à la « queue » de son partenaire, moins fascinée par qu’obligée face à elle entre extase, oubli, déception possible. Car la sexualité ne guérit pas tout : « J’ai vu que tu bandais mais ça n’avait rien à voir avec moi c’était une mécanique j’étais allongée sur le dos et tu avais ton sexe en moi et je n’ai pas bougé et tu as bougé à peine ». Par question pour autant de jouer la martyr : juste garder une énergie, plus pour faire jouir que jouir elle-même.

C’est beau, un peu à la Duras – mais en mieux – afin de joindre le jadis et l’aujourd’hui en corde da rappel ou cordon de combinaison. Après tout, d’un grand deuil à celui d’une passe, jaillit ici la petite mort.

jean-paul gavard-perret

Marie-Laure Dagoit, Solaire, 2026, éd. Derrière la salle de bain, 2026, non paginé.