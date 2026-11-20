(co-latéral)

A moitié transis et aphasiques, nous évoquons nos passions dans un langage qui bascule. Finie la souffrance. Et notre logos devient sinon approximatif voire exclus en labourant une terre de promise au champ de nos émotions. Nous vivons là une forme d’expérience. Elle est moins marque que démarque obscène car un tel cycle et cerclage ignore notre quiétisme. Nous restons donc actifs pour créer la synthèse avec notre amour.

Mais son identité vient de son hôte en nous. Nous ne sommes donc plus nous quand l’autre pèse son obsession sur celle que nous avions cru nôtre. C’est pourquoi les mots dessinent la succession des espaces. Ils les élargissent parfois pour qu’entre eux coule un fleuve. Mais ils s’y écoulent d’un coup sans prévenir. Les phrases nagent, respirent en non-dits. Ils n’ont pas peur de créer des interstices afin qu’adviennent (que pourra) des zones de silence, d’où surgissent des paroles muettes et des intentions rentrées sans dévoiler mais où sourd le désir à creuser plus profond dans l’autre.

Et c’est s’arrêter parfois, afin de protéger par un anonymat assumé. Dans le blanc, l’adresse des mots s’ancre en ce vide. Pugnace dans ses espaces, chacun(e) a sa place, conserve son intimité par cet écrin bienveillant. Il interprète les paroles en les mettant en retrait comme entre parenthèses. Il structure des échanges qu’il faut « écouter ». Pour ressaisir ce que la pensée perdrait en ce brouillage syntaxique. Il crée toutefois une fonction emphatique pour mettre en avant ce qui reste silencieux. Par exemple, deux yeux noirs réservés à la glose. C’est une manière de faire exister le je en abyme. Il accroche là des prises et oscille au-delà d’une langue à angles droits.

jean-paul gavard-perret

Photo : Rosella Gutierrez