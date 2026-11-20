Les fins

Se quitter tard est le récit intime et très précis d’un siège. Par un été torride, une femme se retrouve seule, abandonnée par son compagnon après trente ans. Alors que le jardin devient sauvage et semble vouloir envahir l’espace domestique, voici que l’absence se transforme en le seul endroit où il est possible de s’arrêter, suspendu, oscillant entre colère et nostalgie. Jusqu’à ce que, dans le tourment de la perte, la nouvelle de la disparition d’une petite fille s’impose comme une lumière.



Donatella di Pietrantonio raconte bien plus que l’histoire d’un amour terminé. Ce roman est une méditation sur le poids et les possibilités de l’enfance, et sur le temps qui parfois goutte des horloges et s’écoule « visqueusement » sous nos pieds. Le temps qui peut être à la fois condamnation et soin. Et la narratrice de préciser : « C’est le premier été sans lui et je ne m’y habitue pas. Dans le noir, je suis plus vulnérable, je ne sais pas me suffire. Dans mon sommeil fragmenté, je tends encore la main vers sa moitié, à la recherche du corps.»



Se laisser tard est un roman sur la vocation, ses coûts et ses récompenses, sur les rencontres qui nous aident à devenir qui nous sommes et celles qui deviennent des occasions de nous trahir. Sur l’amour que nous devons à nous-mêmes, parfois malgré les autres. Non sans dommage. Dès la rupture : « Je ne sais pas exactement quand c’est arrivé. À un moment donné, c’était comme dormir dans deux lits, proches mais séparés. Pour nous retrouver, nous devions franchir une frontière qui n’existait pas avant. Le long de cette frontière, de chaque côté, étaient cachées des lames, de l’hostilité. La franchir demandait du courage ou de la patience, et nous les avions épuisés.»

jean-paul gavard-perret

Donatella di Pietrantonio, Lasciarsi tardi, Einaudi, 2026, 160 p.- 18,50 €