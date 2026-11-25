Toiles et terrestres étoiles

De parents polonais, Roman Opalka a vécu une majeure partie de sa vie en Pologne avant de revenir en France en 1977. Il a réalisé depuis 1965 un travail de peinture intitulé OPALKA 1965/1 – ∞. Figure incontournable de l’art du XXe siècle, l’artiste se trouve représenté dans les principaux musées du monde : Guggenheim, National Gallery de Berlin, Centre Pompidou, Musée Toyota au Japon.

Son œuvre demeure une source inépuisable. Opalka décrit, sinon le monde, du moins un monde. Il revient aux regardeurs d’en reconnaître les caractéristiques essentielles, d’en explorer des facettes méconnues, d’en découvrir de nouveaux aspects, encore non vus.



Alors, regardons, écoutons, scrutons sans retenue et sans a priori la surface de ses tableaux, à lire autant qu’à voir, pour mieux comprendre la source des émotions qui nous étreignent lorsque nous nous trouvons devant l’un d’eux et qui se prolongent dès lors que nous pensons à eux, si évidents, si complexes, à jamais mémorables.

Roman Opalka a expliqué un travail pictural ayant pour cadre son existence . Rappelée par Denys Riout, sa toile « non-touchée », reste la toile vierge dont le vertige confronte le peintre à ses interrogations et à ses doutes. L’artiste l’a expliqué dans un texte où il interroge l’acte créateur à l’aune d’une histoire de l’art ponctuée par des mouvements d’avant-garde qui remettent sérieusement en question la pertinence de cet acte.



Sa « méditation » (mot générique d’Opalka) prend également en considération l’événement des camps de concentration, point de rupture traumatisant pour l’histoire de l’humanité. « Après l’expérience de l’innommable des camps d’extermination, la création est-elle encore possible ? », s’interrogea-t-il en rejoignant, entre autres, Primo Levi.

L’essayiste rappelle qu’Opalka a choisi d’inscrire son œuvre dans le champ de ces préoccupations en initiant à partir de 1965 un travail pictural ayant pour cadre l’existence de l’artiste lui-même. Son oeuvre consista à matérialiser le temps qui passe, à en épouser le caractère éphémère pour le manifester, en inscrivant à la peinture blanche sur un fond noir une progression continue de nombres.



À chaque changement de toile, Opalka produit une variation chromatique qui consiste à diluer 1 % de peinture blanche dans le fond noir. Arrivera ainsi, si le temps le lui permet, le moment où les nombres et le fond se rejoindront dans le blanc. Un blanc qui ne sera plus celui de la toile « non-touchée » mais celui obtenu à la suite d’un cheminement existentiel matérialisé par la vie d’un peintre.

jean-paul gavard-perret

Denys Riout, Roman Opalka, Une description du monde, Gallimard, 2026, 160 p. – 25,00 €.