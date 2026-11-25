Son nom : Italia dans Rome

Colette Fellous, c’est Rome. Du moins, une Romaine adoptée qui écrit ici son propre rôle de cinéma (de Pasolini, de Fellini). Elle veut par la force de son temps écrire, via la fiction, sa vérité. Celle-ci est italienne, de la Villa Borghese aux sculptures du Bernin.

Sa vérité d’abord sans langage a bougé dans chaque rue de Rome. Et cela devient son Roma de Fellini, son Roma roman infini, son secret où sa « dolce vita » transforme sa fiction vraie en poème profond proche de celle de son ami Antonio Tabucchi décédé depuis plus de 10 ans.



Celle qui fut là voix des Nuits Magnétiques et des Carnets nomades de France Culture rêve une nouvelle fois le monde par « son » Italie et sa promesse des jours, la création, la beauté, l’ordre, la paix. Et elle cherche surtout par son écriture sa douce violence là où, en sa Rome, elle se retrouve toujours entière et « transfusée » .

jean-paul gavard-perret

Colette Fellous, Via Veneto, Gallimard, 2026, 175 p. – 19,00 €.