Virils de la sonde

Troglodytes, nous profitons des fruits tombés sous des pruniers et de chevreuils tués pour les rôtir selon les variations du temps. Et ce, dès que les aubépines fleurissent à la venue de la pluie jusqu’à la sècheresse fatale aux vies des poules d’eau. Mais donnons encore du sens aux mots de notre tribu et réjouissons-nous des plaisirs de la nature et des femmes que nous étreignons en leur récitant des sonnets de Ronsard et de Baudelaire.

Parfois, nous les mettons en musique comme Gould ou Erroll Garner. Et grâce à la morphologie de nos destinées carrossées en bolides et sensibles de chibres en utérus et coutume, vivons de concert entre le concret ou l’exquis.

jean-paul gavard-perret

Photo : Gianni Giraudi