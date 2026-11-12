Véronique Sablery & Anne Deshaies, Bois (exposition)

Forêt des songes

A coté des oeuvres d’Anne Deshaies, Véronique Sablery se souvient qu’il n’y a nul accroc dans la soierie des feuilles. Certes, les arbres et leurs banches, comme des ogres, les tirent par leur queue. Mais à sa manière l’artiste les protège, les retient. Si bien qu’elles paradent en habit d’officiant – entendons par là : nues et telles quelles où le vent les agite telles des orgues à prières dont le latin résonne comme des gazouillis d’oiseaux.

Pour elles, Véronique Sablery ne redoute pas le tonnerre et construit une forme d’herbier théâtre. Ces oeuvres ouvrent un univers autre que celui de la forêt car de la chapelle. Ignorant toutes contraintes, la plasticienne monte ses feuilles sur la pointe des pieds sans que sa voisine artiste la surprenne.

Les deux artistes nous emmènent dans les bois. Branches, cormes et végétaux vivent à leur amble et par portions et structures formelles qui donnent du courage et dégrafent les corsages des arbres. Les voici en robe légère ou en enseigne selon des figures poétiques entre le muet et l’impassible. Elles ont sans doute un sexe mais Véronique Sablery bande leur aine.

De telles créatrice jouent les louves subtiles, les dompteuses d’impossible mais qui connaissent les secrets des bois et le le sel des larmes des feuilles. Leurs montages les guérissent de la maladie du temps et un peuple intérieur s’agite sourdement. Toutes ces images semblent renaître dans de telles images. Qu’importe si la fusion dans le réel n’est pas au rendez-vous.



Re-nées de l’espace, ces oeuvres deviennent filles du futur. Elles tirent leur langue comme l’escargot sortant les cornes en atmosphères parfois d’ambre et de bistre. Il y a là une chaleur accablante selon les experts. Mais c’est leur erreur de pronostic quant à la nature des bois. A sa manière, telle une intruse, Véronique Sablery brouille les feuilles devenues des cartes qui donnent l’atout.

Mais les deux plasticiennes déduisent du passé le futur, engendrent un recueillement, une attente. Leurs oeuvres montent vers le regard comme des répliques muettes Qui les attend ? Qui attendre ? Mais voici les deux fées des songes qui tirent les rideaux, les ficelles. Mais tout ce qu’elles montrent ne risque pas de tomber sur notre tête.



Cela nous conforte dans une nouvelle étrangeté. Véronique Sablery et sa consœur n’ont plus besoin de déplier tes raisons. Voilà pour le maelstrom d’émotions en pièces détachées et en secret par déboîtement d’ombres et de lumières.

jean-paul gavard-perret

Véronique Sablery & Anne Deshaies, Bois, L’Espace Atelier 17, Caen, les 21 et 22 novembre 2026.

