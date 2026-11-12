Femme non rééducable (Stefano Massini / Tadrina Hocking)

Grandeur de l’information en résistance

C’est un responsable de la police russe qui utilise le terme “non rééducables” pour désigner les personnes qui ne paraissent pas susceptibles de reconnaître la valeur du régime, même après avoir eu une formation appropriée. On voit Anna Politkovskaïa dans différentes situations, notamment durant ses investigations du début des années 2000 en Tchétchénie, mais également dans sa participation aux négociations avec les terroristes lors de la prise d’otages du théâtre Doubrovka (2002). Des éléments de contexte sont restitués à travers la présentation de différents personnages ; on la voit interviewer un combattant russe. La journaliste rappelle ses conditions de vie à Grozny. Puis ce sont son arrestation, sa soumission à la torture, son empoisonnement, enfin son assassinat, qui n’empêchent pas de lui donner la parole et les derniers mots.

Le décor est rudimentaire : quelques meubles, des pierres déversées d’un sac, auxquelles on se heurte, qu’on maltraite du pied. Un carnet, quelques feuilles, un cadre qui devient écran de télévision.

La pièce a été montée, d’abord sous forme de lecture, à l’occasion de l’invasion de l’Ukraine en 2022, comme un antidote au pouvoir hégémonique de Vladimir Poutine, dont l’invasion et la destruction de la Tchétchénie (qui perd un quart de sa population) constitue la matrice. La comédienne et le comédien font preuve d’un bel engagement, présentant un spectacle à la fois documenté et dynamique, commémoratif mais agréable, parce qu’enchaînant les situations diversifiées et parfois cocasses, en dépit de du cadre principal dans lequel il s’inscrit, celui d’une épuration ethnique programmée et massivement mise en œuvre.

christophe giolito

Femme non rééducable

de Stefano Massini

Mise en scène Tadrina Hocking

Avec Pierre Berçot et Caroline Rochefort

Traduit de l’italien par Pietro Pizzuti ; création décor et assistanat Stéphane Duclot ; créateur lumière François Leneveu ; musique et son Goyave ; costumes Julia Allègre ; peintre scénographe Delphine Brouard ; régisseur technique Olivier Colombet – Charly Lhuillier.

Spectacle créé au Festival d’Avignon 2024 (Théâtre du Balcon), représenté au Festival d’Avignon 2025 (Théâtre Actuel), donné au Théâtre Concorde (Paris) du 14 au 18 Octobre 2025, présenté le 20 octobre 2026 au théâtre des Abbesses, dans le cadre de l’hommage à Anna Politotkovskaïa, puis le 20 novembre 2026 à Bagneux ; repris au théâtre Concorde en 2027. Durée 1h10.

https://www.chouettecompagnie.com/femme-non-r%C3%A9%C3%A9ducable

Texte représenté et publié chez l’Arche éditeur, 2023.

Production Chouette Compagnie, Matriohska Production, Atelier Théâtre Actuel

La pièce « femme non-rééducable » écrite par Stefano Massini est représenté par l’agence DRAMA www.dramaparis.com.