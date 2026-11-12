Mário Máximo, L’Hétéronyme de Camões

Entre la conscience et le mythe

Publié à l’origine en portugais sous le titre O Heterónimo de Camões en 2016, cet ouvrage de l’écrivain et poète portugais Mário Máximo s’impose comme une œuvre singulière dans le panorama littéraire contemporain. Plus qu’une simple biographie romancée, le livre propose une exploration intime et philosophique de la figure tutélaire de la littérature portugaise : Luís Vaz de Camões.



Dès les premières pages, le lecteur comprend qu’il ne se trouve pas face à un roman historique traditionnel. Mário Máximo ne cherche pas à établir une vérité académique ou exhaustive sur l’existence parfois nébuleuse de l’auteur des Lusiades. Écrit en majeure partie à la première personne, le texte fonctionne comme une plongée introspective dans la conscience du poète. L’auteur y dissèque les tourments, les aspirations, les silences et la solitude de celui qui est devenu le symbole suprême de la langue portugaise. En jouant avec le concept d’hétéronyme (une notion rendue célèbre au Portugal par un autre géant, Fernando Pessoa), le livre interroge la multiplicité des voix intérieures qui habitent tout grand créateur, brouillant les frontières entre la biographie, la mémoire, le rêve et la fiction.

L’œuvre se distingue par une écriture profondément poétique et réfléchie. L’ossature du livre privilégie la confession intime et la pensée, tandis que le dernier chapitre adopte une structure narrative plus marquée qui vient lier les fils de cette méditation esthétique.

Mário Máximo, connu pour son œuvre poétique exigeante (telle que A Era dos Versos ou O Pêndulo), insuffle ici un lyrisme de prose où chaque mot résonne comme un hommage aux contradictions de la condition humaine et à la condition tragique de l’artiste face à son époque.

Salué par la critique lusophone lors de sa sortie initiale, l’ouvrage a continué d’élargir ses horizons, notamment grâce à sa parution dans le monde francophone sous le titre L’Hétéronyme de Camões publié par les Éditions Douro dans la collection Interaction dirigée par François Prunier. Cette traduction permet ainsi aux lecteurs francophones de découvrir une perspective originale sur le mythe camonien, loin des sentiers battus de l’historiographie classique.

L’Hétéronyme de Camões de Mário Máximo s’adresse aussi bien aux amoureux de la culture portugaise qu’à ceux qui s’intéressent aux métamorphoses de la création littéraire. C’est un pont jeté entre le XVIe siècle de Camões et la sensibilité moderne, une réflexion intemporelle sur l’identité, l’exil intérieur et la puissance de la poésie.

jacques cauda

Mário Máximo, L’Hétéronyme de Camões, Éditions Douro, collection Interaction, 2026, 316 p. – 22,90 €.