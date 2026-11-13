(Ton sel rit)

Aimer reste un verbe vague mais dont la morale lui permet bien des traces voire des démesures. Traversant dehors et dedans, l’obscur des désirs trouve assise en bien des énigmes dont l’exigence est infinie même s’il induit le respect de son « objet ».

Nous pouvons parfois nous offrir les fantaisies de l’irrationnel où le langage du corps contient plusieurs inconnues (x) mais qui doivent résoudre les équations du partage dans certaines mises en demeures – principalement les bienvenues.

jean-paul gavard-perret

Photo : Gianni Giraudi