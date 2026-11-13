Place vide

Grâce à Jean Rolin, le premier héros soviétique à avoir effectué un vol dans l’espace, le 12 avril 1961, se retrouve au ras des paquettes. Et le romancier de rappeler : « Durant cette recherche des lieux nommés d’après Youri Gagarine, j’aurai rencontré beaucoup de boulangères. Ne serait-ce que pour me nourrir. »

Pour son récit, il a entrepris un tour de France pour découvrir tous les lieux portant le nom de Youri Gagarine, le tout sous forme d’humour, de digression et de distanciation ironique. Restent de la figure héroïque de Gagarine, de son culte, et de l’histoire politique communiste de la France une salle Gagarine à Port-de-Bouc, des rues et places du même noms dans des cités de la banlieue parisienne jusqu’à Bron, Le Havre et Calais.



Pour Rolin, ce n’est pas une hagiographie du héros qui l’anime mais une sorte de pense-pas bête où l’auteur se souvient de bribes de sa biographie à la bonne franquette. Cela ne manque pas de sel ni de la vision enfin désuète du communisme et des rouflaquettes. Les noms de rues, de salles ou de cités, constituent les vestiges d’un imaginaire politique en ruine.

La célébration et la disparition de Gagarine dissolvent l’épopée spatiale soviétique avec l’art consommé de la description et du récit selon Rolin. C’est savoureux d’autant que tout lieu nommé Youri Gagarine est désaffecté, souvent lorsque c’est un rond-point « avec en son centre un bassin rond, asséché, tel un cendrier de proportions inusitées. » Tout est dit !

jean-paul gavard-perret



Jean Rolin, Gagarine, P.O.L éditeur, 2026, 220 p. – 19,00 €.