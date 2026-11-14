Lettre aimée

(pente côtes)

En ton opium dont le feu brûle en nous, tu écris ta bouche dans la mienne, ta puissance fait notre lien. Dans le double battement, aucun autre lieu et temps que le nôtre. Transformé par le rhum de ton ventre où ma tige serpente, je reste ton ivrogne. Te voici fleur plus belle que le monde où ma chandelle ne mord que petite. L’instant traverse nos âges et ton chemin file arôme – c’est le tien que tu montres.

Dite frivole, avec moi tu repasses ton rôle osant parfois lancer ton cri d’amante folle, de mère des terres rouges, de couturière des tendresses. Dans le lit, nous tombons comme dans un puits. Mais peu à peu notre brouhaha s’amortit. Il met nos âmes à l’aise et tu restes longtemps piquante de parures et de ton ouvrage aux doigts de fée. Et ce, jusqu’à la goutte dernière.

Tu peux alors jeter le flacon après l’ivresse et restes la notaire de nos secrets mêlés à ta chevelure. Notre indestructible maillon forgé donne la certitude de rester toujours deux. Au besoin, trichons un peu pour devancer les instants de nos heures où les bruits progressivement cessent au milieu de notre grande fête sous ta futaie dont ton lierre me rend voyou – pareil aux autres mais espérant pour toi unique. Ne te retourne pas, tu pourrais en mourir.

jean-paul gavard-perret

Photo : René Groebli